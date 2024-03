Thị phần Windows 11 đạt mức cao mới

Theo Neowin, dữ liệu cho thấy thị phần Windows 11 đạt mức 28,18%, tăng 0,35% so với một tháng trước đó và 9,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sau 5 tháng liên tục sụt giảm (chủ yếu do thị phần của Windows 11 tăng trưởng), Windows 10 đã tăng 0,76% và đạt 67,23% (giảm 6,08% so với cùng kỳ năm ngoái).



Thị phần Windows 11 đang tiếp tục được cải thiện REUTERS

Với sự chênh lệch thị phần, Windows 10 vẫn là hệ điều hành thống trị trên thị trường Windows và sẽ rất lâu để Windows 11 có thể bắt kịp. Dẫu vậy, Microsoft dường như đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng hơn nữa của thị phần Windows 11 bằng cách hiển thị nhiều lời nhắc hơn để thúc giục người dùng Windows 10 nâng cấp.

Gần đây, Microsoft cho biết các loại máy tính Windows 10 không đủ điều kiện để nhận lời mời nâng cấp lên Windows 11 kể từ tháng 4.2024. Mặc dù vậy, Windows 11 vẫn là một bản cập nhật tùy chọn tức là người dùng chỉ có thể chọn nâng cấp một khi Windows 10 không còn được sự hỗ trợ đầy đủ từ Microsoft nữa, vốn diễn ra vào tháng 10.2025.

Kết quả phân tích cụ thể thị phần Windows tính đến tháng 2.2024 của Statcounter cho thấy Windows 10 đang chiếm 67,23%; Windows 11 chiếm 28,18%; Windows 7 chiếm 3,1%; Windows 8.1 chiếm 0,66% và Windows XP chiếm 0,52%.

Các nhà phân tích cho biết thêm, năm 2024 có vẻ là một năm quan trọng đối với Windows 11 khi các nhà sản xuất sẽ sớm bắt đầu phát hành các máy tính mới tập trung nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI) và Microsoft cũng đang sẵn sàng phát hành bản cập nhật lớn 24H2 với những trải nghiệm hỗ trợ AI cho hệ điều hành này. Trong khi đó, người dùng hiện có thể cài đặt bản cập nhật Moment 5 đã được phát hành vào ngày 28.2.