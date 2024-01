Vì sao nhiều người dùng vẫn thích Windows 10 hơn Windows 11?

Bất chấp những nỗ lực lôi kéo người dùng từ bỏ Windows 10 để chuyển sang Windows 11 từ Microsoft, hệ điều hành Windows mới nhất vẫn không đạt được nhiều thành công như những gì mà Microsoft mong đợi. Điều này có thể bắt nguồn từ sự ưa thích của người dùng với Windows 10 thay vì bản kế nhiệm của nó.



Windows 10 vẫn phổ biến bất chấp Windows 11 đã ra mắt được vài năm REUTERS

Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, Windows 11 đã có một khởi đầu không như kỳ vọng. Người dùng hoàn toàn không thích các yêu cầu ngày càng tăng để có thể cài đặt hệ điều hành cũng như yêu cầu sử dụng chip TPM 2.0 và Secure Boot mà không có lý do rõ ràng. Việc không thể tự do cài đặt hệ điều hành trên các máy tính tương đối mới, mạnh mẽ chạy Windows 10 trở thành một trong những lý do khiến Windows 11 hầu như không vượt quá 26% thị phần.

Một lý do khác khiến người dùng quyết định không nâng cấp lên Windows 11 là sự thay đổi về mặt thẩm mỹ mà hệ thống mang lại. Microsoft đã thử nghiệm nhiều lần với giao diện của Windows và một trong những thay đổi lớn nhất đến với Windows 8, nhưng nó được cho là thất bại hoàn toàn. Với Windows 11, thanh tác vụ, menu Start, File Explorer và nhiều thành phần hệ thống khác đã được thay đổi, nhưng người dùng bình thường không muốn có những yếu tố mà họ quen thuộc bị thay đổi. Vì vậy nhiều người quyết định tiếp tục sử dụng hệ thống cổ điển.

Một lý do khác khiến người dùng quyết định không nâng cấp là do số lượng lớn bloatware mà Windows 11 cài sẵn. Microsoft ngày càng có nhiều ứng dụng và dịch vụ được cài đặt theo mặc định để cải thiện trải nghiệm người dùng nhưng trên thực tế, nó làm PC chứa những phần mềm không cần thiết. Nếu đang tìm kiếm thứ gì đó nhẹ hơn, Windows 10 là lựa chọn lý tưởng.

Ngay cả các ứng dụng như Copilot cũng đến với Windows 10 CHỤP MÀN HÌNH

Lý do tiếp theo cũng rất đơn giản: Microsoft không đưa ra ưu đãi nâng cấp. Nhảy vọt từ Windows 7/8 lên 10 là một bước tiến lớn, với một loạt tính năng và công cụ mới dành cho công việc và giải trí. Không dừng lại ở đó, các tính năng được cho là dành riêng cho Windows 11 cuối cùng cũng đã xuất hiện trên Windows 10, ví dụ như Direct Storage và thậm chí cả Copilot. Vậy tại sao phải cập nhật?

Năm nay người dùng dự kiến sẽ nhận được bản kế nhiệm của Windows 11 là Windows 12. Đây sẽ là hệ điều hành mới của Microsoft, một hệ thống mà chúng ta vẫn còn biết rất ít nhưng gần như chắc chắn cố gắng giải quyết các vấn đề xảy ra với Windows 11. Đây sẽ là một hệ thống ít hạn chế hơn, tập trung vào khả năng sử dụng.