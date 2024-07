Thí sinh chi tiền triệu, vượt ngàn km để thi vào ngành 'nặng nhọc, độc hại'

Vì sao xem giáo viên mầm non là ngành nặng nhọc, độc hại?

Theo nghiên cứu hồi tháng 5 của Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), giáo viên mầm non đóng rất nhiều vai, phải chấp nhận mình thường xuyên mắc bệnh như cảm sốt và có trường hợp bị phụ huynh xúc phạm thể chất, tinh thần. Trên thực tế, các thầy cô cũng thường làm việc ở trường 10-11 giờ/ngày thay vì 8 giờ/ngày như quy định.

Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy, có 92,82% đối tượng khảo sát có điều kiện làm việc tương đương với lao động được xếp loại 4, tức nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trong 4 năm qua, Công đoàn giáo dục Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị xếp giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là cơ sở để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm. Trong tháng 5, Bộ GD-ĐT cũng công bố xin ý kiến dư luận đề xuất cho giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và được hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng dự báo, đến năm 2030 cả nước có thể thiếu 55.416 biên chế giáo viên mầm non. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc và việc tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu, do áp lực công việc của giáo viên mầm non rất lớn, thời gian làm việc dài và thu nhập thấp. Theo thống kê, từ tháng 8.2023 - 4.2024 có khoảng 1.600 giáo viên mầm non nghỉ, chuyển việc.