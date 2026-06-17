Thí sinh có 5 ngày thử nghiệm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Sau thời gian thực hành, các nguyện vọng thử nghiệm sẽ bị xóa dữ liệu để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức. ảnh: hà ánh

Hôm nay (17.6), Bộ GD-ĐT mở cổng Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2026, tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Đây là bước tập dượt quan trọng giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân và kịp thời phát hiện các lỗi phát sinh trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.

Từ nay đến hết ngày 21.6, thí sinh có 5 ngày làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát thông tin cá nhân, điều chỉnh nếu có sai sót. Sau thời gian thực hành, các nguyện vọng thử nghiệm sẽ bị xóa dữ liệu để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Trong đó, các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối quân đội và công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Một điểm mới của quy chế tuyển sinh năm nay là để đủ điều kiện xét tuyển ĐH, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 cần có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống. Từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21.8.