Thí sinh được Mỹ Linh ví như 'hậu duệ' Lệ Quyên tại Sao Mai 2026 là ai?

Liveshow 2 vòng chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tối 11.10 với chủ đề Ký ức, quy tụ những giọng ca trẻ tranh tài qua các ca khúc nổi tiếng thuộc giai đoạn thập niên 1970 - 1990. Giữa nhiều phần trình diễn mang màu sắc khác nhau, Đoàn Linh (số báo danh 005) tiếp tục khẳng định sức hút riêng khi lựa chọn ca khúc Chiều phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang.

Đoàn Linh gây chú ý tại Sao Mai 2026

Đây là tác phẩm không dễ chinh phục, đặc biệt với những giọng ca trẻ chưa có nhiều trải nghiệm sân khấu. Bài hát đòi hỏi người thể hiện phải có nền tảng thanh nhạc vững vàng, khả năng xử lý những quãng giọng khó cùng sự tinh tế trong cách truyền tải cảm xúc. Đoàn Linh cho thấy lợi thế ở chất giọng giàu nội lực, nồng nàn và khả năng thể hiện những tác phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại.

Đoàn Linh được Mỹ Linh ví như "hậu duệ" của Lệ Quyên ẢNH: BTC

Đáng chú ý, sau phần trình diễn, diva Mỹ Linh dành lời khen cho giọng hát thiên phú của Đoàn Linh, đồng thời bất ngờ ví nữ thí sinh như "hậu duệ" của ca sĩ Lệ Quyên. Cách so sánh này lập tức tạo điểm nhấn cho đêm thi, bởi Lệ Quyên vốn được biết đến với chất giọng đặc trưng, lối hát giàu cảm xúc và khả năng tạo dấu ấn riêng khi thể hiện những ca khúc trữ tình.

Lời ví von của Mỹ Linh có thể được nhìn nhận như sự ghi nhận đối với màu giọng và tiềm năng phát triển của Đoàn Linh, hơn là khẳng định nữ thí sinh sẽ trở thành một bản sao của đàn chị. Tuy nhiên, phần trình diễn của Đoàn Linh không hoàn toàn nhận được những đánh giá tuyệt đối. NSND Phạm Ngọc Khôi nhìn nhận Chiều phủ Tây Hồ là tác phẩm khó, đòi hỏi người hát phải có sự chuyên nghiệp, đặc biệt trong cách xử lý những quãng nhảy đặc trưng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng cho rằng tiết mục chưa thực sự xuất sắc. Những nhận xét này cho thấy Đoàn Linh dù sở hữu lợi thế về giọng hát vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và chiều sâu biểu đạt để tạo nên sự bứt phá.

Thực tế, Đoàn Linh đã sớm được đánh giá là một trong những nhân tố triển vọng của Sao Mai 2026 ngay từ Liveshow 1 diễn ra tối 4.10. Khi đó, nữ thí sinh gây ấn tượng với liên khúc Sen hồng hư không - Tứ phủ của hai nhạc sĩ Trần Tiến và Hồ Hoài Anh. Phần trình diễn giàu năng lượng, khai thác thế mạnh giọng hát nội lực đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đặc biệt đánh giá cao sự nồng nàn trong giọng hát của Đoàn Linh, xem cô là gương mặt có triển vọng ở dòng nhạc dân gian đương đại. NSND Tấn Minh cũng ghi nhận tiềm năng của nữ thí sinh và bày tỏ kỳ vọng vào khả năng phát triển của cô trong những vòng thi tiếp theo.

Những giọng ca trẻ tiềm năng

Không riêng Đoàn Linh, Liveshow 2 Sao Mai 2026 còn ghi nhận sự nổi bật của nhiều giọng ca trẻ. Nguyễn Đỗ Khánh An (số báo danh 015) tiếp tục chứng minh phong độ ổn định khi thể hiện Đêm ả đào của nhạc sĩ Phú Quang. Lối hát tự nhiên, khả năng làm chủ sân khấu cùng cách xử lý tác phẩm khá trọn vẹn giúp cô nhận được đánh giá tích cực. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự thoải mái trong cách trình diễn của giọng ca này, trong khi NSƯT Tân Nhàn đánh giá phần thi gần như hoàn hảo.

Một ứng viên đáng chú ý khác là Bùi Nguyễn Bảo Anh (số báo danh 016). Với ca khúc Bài hát cho em của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nữ thí sinh chinh phục ban giám khảo bằng phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, giọng hát ổn định và khả năng truyền tải cảm xúc. Đặc biệt, NSƯT Tân Nhàn không giấu sự yêu thích khi đánh giá Bảo Anh là giọng ca để lại cho cô nhiều thiện cảm nhất tại cuộc thi.

Đoàn Linh hát Chiều phủ Tây Hồ tại Liveshow 2 tối 11.10 ẢNH: BTC

Trong khi đó, H'Vi Ktla, thí sinh người Ê Đê, tạo dấu ấn bằng cách làm mới ca khúc Chuyện tình vốn gắn liền với giọng hát Mỹ Linh. Việc lựa chọn một tác phẩm quen thuộc của chính giám khảo khách mời được xem là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, H'Vi Ktla đã mang đến màu sắc trẻ trung, phóng khoáng cùng phong thái biểu diễn cuốn hút. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự sáng tạo trong cách tiếp cận tác phẩm, còn Mỹ Linh ghi nhận nét duyên dáng và cá tính riêng của nữ thí sinh.

Đêm thi cũng chứng kiến những màn thể hiện chưa đạt kỳ vọng. Phần trình diễn Cũng một con đò của Hoàng Thu Hà trở thành tâm điểm tranh luận khi NSND Tấn Minh và NSƯT Tân Nhàn có những đánh giá khác nhau về khả năng truyền tải ca từ. Trong khi Tấn Minh ghi nhận sự chuẩn bị của thí sinh, Tân Nhàn cho rằng cách phát âm, nhả chữ chưa rõ, khiến người nghe khó cảm nhận trọn vẹn nội dung tác phẩm.

Một số thí sinh khác như Mai Thu Hương, Phạm Thùy Linh hay Nguyễn Mộc An cũng nhận được những góp ý về khả năng cảm thụ, tiết chế và xử lý tác phẩm. Điều này cho thấy yêu cầu của Sao Mai 2026 không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn hướng đến tư duy âm nhạc, cá tính biểu diễn và khả năng chạm đến cảm xúc khán giả.

Khép lại Liveshow 2, Lê Quốc Phú phải dừng bước sau phần thể hiện Khúc mùa thu chưa đạt kỳ vọng. Trước đó, Bùi Thúy Nga chủ động rút khỏi cuộc thi vì vấn đề sức khỏe, khiến hành trình tranh tài tiếp tục với 12 thí sinh ở Liveshow 3, dự kiến diễn ra tối 18.10.