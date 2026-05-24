Thí sinh gần 1.000 điểm đợt 1 đoán điểm năng lực thấp hơn ở đợt 2, vì sao?

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 sáng nay ảnh: nhật thịnh

Câu hỏi nào trong đề thi năng lực dễ "ăn" điểm nhất?

Trưa 24.5, thí sinh đã hoàn tất kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Với sự tham gia của 170.127 thí sinh, kỳ thi có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 98,27% so với số đăng ký. Đây là số lượng thí sinh tham dự cao nhất từ trước đến nay của kỳ thi. Trong số trên 170.000 thí sinh dự thi đợt 2 năm nay, có trên 63% thí sinh từng dự thi đợt 1 trước đó, đăng ký dự thi đợt 2 để cải thiện điểm số. Tuy nhiên, bước ra khỏi phòng thi, học sinh chia sẻ kết quả khác nhau về bài làm của mình.

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Gia khang (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), cho biết đã hoàn thành 100% bài thi đánh giá năng lực đợt 2. Ở đợt đầu, thí sinh này đạt 846 điểm nhưng đợt 2 cảm thấy khá nhẹ nhàng vì chỉ thi dự phòng bởi bản thân đã nhận kết quả trúng tuyển một ĐH tại Pháp. So với đợt đầu tiên, đợt này đề thi phần tiếng Việt dễ hơn, toán khó hơn, phần kiến thức lý-hóa-sinh đa số đọc hiểu không cần tính toán nhiều.

Cùng quan điểm trên, Huy Vũ (học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên, TP.HCM), cho rằng các câu hỏi trong phần tiếng Việt đã "dễ thở" hơn, tiếng Anh ở mức tương đương nhưng toán và phân tích số liệu khó hơn đợt 1. "Trong đó, phần tiếng Việt dù đề ngắn hơn nhưng vẫn có những câu khó. Em từng làm nhiều đề phần tiếng Việt nhưng vẫn có những câu hỏi em chưa thấy bao giờ, ví dụ câu hỏi luật gieo vần a-b trong thơ hiện đại", thí sinh này chia sẻ.

Huy Vũ chia sẻ thêm: "Nếu được hỏi phần nào trong đề dễ lấy điểm nhất, em cho rằng đó là 30 câu của phần thi tiếng Anh. Từ ngữ trong để tương đối dễ hiểu, không quá chuyên ngành và có thể đoán được. Riêng phần tư duy khoa học, các câu hỏi kiểm tra kiến thức rộng của nhiều lĩnh vực. Tùy thuộc mức độ hiểu biết của mỗi người mà có thể làm tốt phần hay không".

Theo thí sinh này, nếu các năm trước đề thi đợt 2 được đánh giá dễ hơn đợt 1 thì năm nay không phải như vậy. Ở đợt 1 đạt gần 800 điểm, thí sinh này hy vọng đợt 2 có thể đạt trên mức 800.

Những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) ảnh: hà ánh

Tranh luận sôi nổi câu hỏi về "lợi nhuận"

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, một nhóm học sinh tranh luận sôi nổi về câu hỏi liên quan tới lợi nhuận của đề thi. "Lợi nhuận bằng doanh thu và chi phí, trong khi đề cho sẵn tỷ lệ lợi nhuận và yêu cầu tính lợi nhuận. Câu này em không biết cách tính, em nghĩ đây là một câu hỏi đánh giá hiểu biết cao của thí sinh", một học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên ( P.An Đông, TP.HCM) chia sẻ.

M.T (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) dự định thi để xét tuyển ngành vi mạch bán dẫn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thí sinh này cũng nhận định đề thi đợt 2 đặc biệt khó hơn đợt 1 ở phần toán học. Do đó, dù tiếng Việt và tư duy khoa học có phần dễ hơn đợt 1 nhưng sẽ không dễ lấy điểm cao. Ở đợt đầu tiên thí sinh này đạt gần 1.000 điểm nhưng khi dự đoán kết quả bài thi đợt này, thí sinh này cho biết "đề khó hơn nên khó đạt được điểm cao như đợt 1".

Cũng dự thi tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), A.Đ (học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang, P.Chợ Lớn, TP.HCM) cho biết không dự thi đợt 1. "Đề thi khá khó, nhất là phần toán và tiếng Anh. Khả năng em chỉ làm chắc khoảng 50% bài thi".

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 tiếp tục được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đã điều chỉnh từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ (60 câu gồm tiếng Việt và tiếng Anh), toán học (30 câu) và tư duy khoa học (30 câu). Cấu trúc bài thi hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi như: tư duy logic, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề và suy luận khoa học, qua đó đánh giá năng lực học tập ĐH của thí sinh thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức. Kết quả bài thi được 118 trường ĐH-CĐ trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh năm nay.