Thí sinh làm xiếc khỉ, hóa thú độc lạ tại Miss Grand Thailand 2026

"Ông trùm hoa hậu" xứ chùa vàng Nawat Itsaragrisil bên cạnh dàn mỹ nhân Miss Grand Thailand trong đêm thi 22.3 ẢNH: MGT

Tối 22.3, 77 thí sinh Miss Grand Thailand 2026 bước vào vòng thi National Costume. Phần tranh tài này là show trình diễn đầy màu sắc nơi dàn người đẹp truyền tải vẻ đẹp đa dạng của văn hóa, đất nước, con người xứ chùa vàng. Vốn là một cuộc thi đề cao tính giải trí và độ độc lạ, dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan không chỉ khoe sắc trong những trang phục văn hóa đẹp lung linh mà còn tiếp tục khiến fan sắc đẹp quốc tế "choáng váng" bởi những màn trình diễn "lầy lội", "có 1 không 2". Thậm chí, nhiều ứng cử viên không ngại "dìm" sắc vóc trong những lớp hóa trang đậm, che kín khuôn mặt và lớp trang phục cồng kềnh, hóa thành nhiều loại động vật độc đáo, khiến sân khấu như biến thành sở thú thu nhỏ.

Thí sinh tỉnh Khon Kaen hóa thân thành loài rùa nổi tiếng ở quê nhà vốn là biểu tượng của tín ngưỡng địa phương đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ thiên nhiên. Phần trình diễn gây chú ý khi thí sinh hoàn toàn hóa thân thành rùa với trang phục đầu tư công phu, bò trườn trên sân khấu ẢNH: MGT

Thí sinh Yala khiến khán giả không còn nhận ra gương mặt xinh đẹp khi khoác lên mình bộ đồ hóa trang ngựa vằn che kín từ đầu đến chân. Màn trình diễn ngựa vằn dâng lễ gây cười vì độ độc lạ, đậm chất giải trí ẢNH: MGT

Một ứng cử viên đến từ tỉnh Nam gây "choáng" khi xuất hiện trong hình tượng chú bò gắn liền với truyền thuyết địa phương. Trang phục được thiết kế hiện đại, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng vẫn giữ đậm bản sắc Thái ẢNH: MGT

Người đẹp đại diện Nakhon Si Thammarat hóa thành chú bò lấy cảm hứng từ bộ môn đấu bò mang đậm bản sắc quê nhà ẢNH: MGT

Một người đẹp khác xuất hiện trong hình dáng một con chim công Thái, lấy cảm hứng từ loài vật nổi tiếng của tỉnh Phitsanulok ẢNH: MGT

Thí sinh khác hóa thân thành loài cua nước ngọt nổi tiếng tại xứ chùa vàng ẢNH: MGT

Đại diện Maha Sarakham hóa trang thành loài khỉ lông vàng nổi tiếng của địa phương và trình diễn xiếc khỉ trên sân khấu ẢNH: MGT

Người đẹp tỉnh Trang trong trang phục lấy cảm hứng từ món heo quay giòn nổi tiếng ở quê nhà ẢNH: MGT

Thí sinh hóa bọ ngựa, giới thiệu điệu múa dân gian ở vùng Surin mô phỏng chuyển động của loài vật này trong mùa thu hoạch ẢNH: MGT

Bên cạnh nhiều trang phục gây thích thú với độ độc lạ, đậm chất giải trí, sân khấu Miss Grand Thailand 2026 cũng chứng kiến nhiều thiết kế tinh tế, kỳ công góp phần tôn vinh văn hóa giàu bản sắc cùng sắc vóc quyến rũ của thí sinh. Trong số đó, người đẹp từ tỉnh Uthai Thani được ví như nữ thần trong trang phục lấp lánh lấy cảm hứng từ chùa Wat Tha Sung - biểu tượng của đức tin và sự thịnh vượng ở địa phương này ẢNH: MGT

Người đẹp từ Chiang Rai khoe sắc rực rỡ trong thiết kế lấy cảm hứng từ lễ hội hoa mùa đông ở miền Bắc Thái Lan ẢNH: MGT

Phần thi National Costume tại Miss Grand Thailand 2026 trở thành bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc và đậm chất giải trí ẢNH: MGT

Những màn trình diễn "không đụng hàng" tại Miss Grand Thailand luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp xứ chùa vàng cũng như quốc tế với nhiều phản ứng trái chiều. Không ít khán giả thích thú, phấn khích khi chứng kiến dàn thí sinh quậy tưng bừng qua những màn trình diễn độc lạ thậm chí không giống ai. Nhiều người hâm mộ sắc đẹp đã quen thuộc với những chiêu trò độc đáo, "lầy lội" của các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, cho rằng đây là một "đặc sản" của cuộc thi, giúp đấu trường nhan sắc này tạo được nét riêng giữa vô vàn cuộc thi hoa hậu.

Trong khi đó, không ít người xem cho rằng nhiều màn trình diễn ở Miss Grand Thailand vượt khỏi khuôn khổ giải trí, đôi khi không còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, văn hóa và bản sắc dân tộc mà trở thành chiêu trò gây chú ý lố lăng, phản cảm. Đơn cử như tại hoạt động mở màn mùa thi năm nay, một số thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan gây tranh cãi khi giả làm ăn mày, tiểu phẩm cấp cứu, làm đám ma - nằm trong quan tài... cùng đội ngũ phụ họa rầm rộ gây "náo loạn" đường phố.