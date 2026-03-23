Thí sinh làm xiếc khỉ, hóa thú độc lạ tại Miss Grand Thailand 2026

Phần thi National Costume tại Miss Grand Thailand khiến khán giả 'choáng' với những màn trình diễn độc lạ, khó đỡ. Nhiều người đẹp hóa trang kín mặt, 'biến hình' thành nhiều loài động vật độc đáo, khiến sân khấu trở thành sở thú thu nhỏ.
Tối 22.3, 77 thí sinh Miss Grand Thailand 2026 bước vào vòng thi National Costume. Phần tranh tài này là show trình diễn đầy màu sắc nơi dàn người đẹp truyền tải vẻ đẹp đa dạng của văn hóa, đất nước, con người xứ chùa vàng. Vốn là một cuộc thi đề cao tính giải trí và độ độc lạ, dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan không chỉ khoe sắc trong những trang phục văn hóa đẹp lung linh mà còn tiếp tục khiến fan sắc đẹp quốc tế "choáng váng" bởi những màn trình diễn "lầy lội", "có 1 không 2". Thậm chí, nhiều ứng cử viên không ngại "dìm" sắc vóc trong những lớp hóa trang đậm, che kín khuôn mặt và lớp trang phục cồng kềnh, hóa thành nhiều loại động vật độc đáo, khiến sân khấu như biến thành sở thú thu nhỏ.
Phần thi National Costume tại Miss Grand Thailand 2026 trở thành bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc và đậm chất giải trí
ẢNH: MGT
Những màn trình diễn "không đụng hàng" tại Miss Grand Thailand luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp xứ chùa vàng cũng như quốc tế với nhiều phản ứng trái chiều. Không ít khán giả thích thú, phấn khích khi chứng kiến dàn thí sinh quậy tưng bừng qua những màn trình diễn độc lạ thậm chí không giống ai. Nhiều người hâm mộ sắc đẹp đã quen thuộc với những chiêu trò độc đáo, "lầy lội" của các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, cho rằng đây là một "đặc sản" của cuộc thi, giúp đấu trường nhan sắc này tạo được nét riêng giữa vô vàn cuộc thi hoa hậu.
Trong khi đó, không ít người xem cho rằng nhiều màn trình diễn ở Miss Grand Thailand vượt khỏi khuôn khổ giải trí, đôi khi không còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, văn hóa và bản sắc dân tộc mà trở thành chiêu trò gây chú ý lố lăng, phản cảm. Đơn cử như tại hoạt động mở màn mùa thi năm nay, một số thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan gây tranh cãi khi giả làm ăn mày, tiểu phẩm cấp cứu, làm đám ma - nằm trong quan tài... cùng đội ngũ phụ họa rầm rộ gây "náo loạn" đường phố.
