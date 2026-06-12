Thí sinh than đề tiếng Anh khó, phông chữ gây 'nhức mắt'

Đề tiếng Anh vừa dài vừa khó

Sáng 12.6, các sĩ tử chính thức kết thúc những môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nhìn chung, tâm lý của các học sinh, phụ huynh đều thoải mái. Dù có những đánh giá khác nhau về độ khó của đề thi năm nay, hầu hết các thí sinh đều đã sẵn sàng cho những dự định sắp tới.

Nữ sinh Hoàng Ngân Hà (áo trắng, học sinh Trường THPT Việt Đức) "khóc dở mếu dở" vì đề tiếng anh ẢNH: TUẤN MINH

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (P.Cửa Nam, Hà Nội), các thí sinh đều có những tâm trạng khác nhau khi ra khỏi phòng thi, điển hình là trường hợp của em Hoàng Ngân Hà (học sinh Trường THPT Việt Đức). Hà có mục tiêu xét tuyển vào Học viện Ngoại giao bằng tổ hợp môn lịch sử và tiếng anh.

Nữ sinh cho hay, môn lịch sử vừa sức, bám sát chương trình và tự tin đạt ở mức điểm xuất sắc 9,75. Còn môn tiếng Anh có độ khó vượt qua những đề thi thử em đã từng làm.

"Em thấy bài đọc và từ vựng rất dài so với thời gian làm bài. Em thực sự không ngờ là mình phải làm đến tận cuối giờ, hết trọn vẹn 50 phút mới xong", nữ sinh chia sẻ về áp lực thời gian trong phòng thi và thừa nhận, trước độ dài và hóc búa của đề, bản thân "không dám đoán" điểm số cho môn thi này.

Trong khi đó, thí sinh Trịnh Lê Anh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dự thi tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng) đánh giá, độ khó đề thi tiếng Anh năm nay dễ thở năm ngoái một chút chỉ những bạn nắm chắc kiến thức đều có thể đạt điểm khá giỏi.

Lê Anh nhận hoa từ gia đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, Lê Anh và một số thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng cho rằng phông chữ của đề thi tiếng anh rất khó đọc, gây ảnh hưởng đến quá trình làm bài của sĩ tử. Các thí sinh đã làm phép so sánh trực tiếp giữa đề môn lịch sử và môn tiếng Anh. Trong khi phông chữ của môn lịch sử là Times New Roman được đánh giá là rõ ràng và dễ nhìn, thì đề tiếng anh lại có phông chữ gây nhức mắt, mật độ chữ dày khó theo dõi.

"Em thấy đề tiếng Anh dài nhưng chữ khó đọc sẽ khiến nhiều thí sinh mất tập trung. Em hy vọng sang năm đề thi môn tiếng Anh sẽ đổi phông chữ để các sĩ tử dễ đọc. Em dự kiến mình được khoảng 8 - 8,5. điểm môn tiếng Anh, còn môn lịch sử em đoán mình được khoảng 9,5 điểm. Em hài lòng với kết quả của mình và tin mình đỗ đại học", Lê Anh nói.

Phông chữ đề lịch sử (bìa phải) và tiếng anh khác nhau hoàn toàn ẢNH: ĐÌNH HUY

Những câu hỏi về đọc hiểu mật độ chữ rất dày ẢNH: ĐÌNH HUY

Đứng cạnh con gái, bà Trần Thị Như Quỳnh cho biết, trưa 11.6, trước khi vào phòng thi môn toán, Lê Anh đã nhận được thông báo trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc.

"Hiện tại con vẫn trong quá trình xét duyệt học bổng nên gia đình chưa chốt phương án con học ở đâu, tuy nhiên sẽ ưu tiên phương án con học ở nước ngoài. Sau kỳ thi quan trọng này, bất kể kết quả ra sao chúng tôi sẽ cho con đi Nhật Bản vui chơi ít ngày", chị Quỳnh nói.

Nam sinh Việt Đức tự tin "ăn trọn" điểm 9, 10 trong ngày sinh nhật

Mang cảm xúc đặc biệt khi bước vào phòng thi, nam sinh Phan Lê Bách (học sinh Trường THPT Việt Đức) chia sẻ, ngày "vượt vũ môn" hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của mình. Sau khi hoàn thành bài thi, Bách có nụ cười rạng rỡ và tâm thế vô cùng thoải mái, Bách tự tin khẳng định mình đã "ăn trọn" điểm số ở hai môn tiếng Pháp và lịch sử, dự đoán có thể đạt mức 9 đến 10 điểm.

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026: Bớt ‘gây choáng’ từ vựng nhưng coi chừng ‘bẫy ngầm’

Bách và các bạn vui vẻ ra về ẢNH: TUẤN MINH

Nam sinh hài hước chia sẻ: "Hôm nay vừa là ngày thi cuối vừa là sinh nhật nên em cũng hồi hộp lắm. Tuy nhiên, em đã cố gắng làm bài trọn vẹn nhất".

Niềm vui hoàn thành kỳ thi của Bách càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi em nhận được màn tổ chức sinh nhật bất ngờ từ những người bạn ngay khi bước ra khỏi điểm thi. Trong vòng tay chúc mừng của mọi người, nam sinh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn đã luôn đồng hành, quan tâm và mang đến cho em một kỷ niệm tuổi 18 thật sự khó quên.

Trong khi đó, nữ sinh Lê An Bình, Trường THPT Lý Thái Tổ cũng vô cùng xúc động khi nhận bó hoa tươi thắm từ mẹ và em trai. An Bình cho biết, em lựa chọn 2 môn tổ hợp địa lí và lịch sử.

Nữ sinh Lê An Bình nhận hoa từ người thân ẢNH: ĐÌNH HUY

Đánh giá về đề thi, nữ sinh cho hay, đề địa lý năm nay có nhiều câu hỏi khá "lạ", đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức mới có thể làm tốt, còn lịch sử có độ khó nhỉnh hơn năm trước.

"Hôm qua em làm môn thi ngữ văn chưa như ý nên vẫn có chút tiếc nuối. Dù vậy, nhìn lại chặng đường 12 năm đèn sách, em vẫn cảm thấy hài lòng, nhẹ nhõm. Giờ là lúc em dành thời gian cho gia đình và chờ đợi kết quả để xét tuyển vào ngôi trường kinh tế hằng mơ ước", An Bình nói.