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Giới trẻ

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp...

Thanh Đa
Thanh Đa
11/06/2026 15:25 GMT+7

Những tấm bảng sticker dễ thương tại điểm thi Trường THPT Gia Định khiến nhiều người bật cười xen lẫn xúc động. Gạt đi những căng thẳng, thí sinh gửi ước mơ của tuổi 18 tươi đẹp vào mỗi tấm bảng sticker. Có em mơ trở thành tỉ phú để có thật nhiều tiền báo hiếu cho ba mẹ, có thí sinh lại mơ ước sau này cưới vợ đẹp...

Những ước mơ tuổi 18

Giữa không khí "căng như dây đàn" của kỳ thi tốt nghiệp THPT, một góc nhỏ tại điểm thi Trường THPT Gia Định (đường Võ Oanh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) bất ngờ thu hút sự chú ý của đông đảo thí sinh và phụ huynh. Đó là những tấm bảng sticker dễ thương đầy màu sắc do đội hình Tiếp sức mùa thi tại đây tự tay lên ý tưởng và thực hiện.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại TP.HCM

ẢNH: THANH ĐA

Thoạt nhìn, những tưởng đây chỉ là hoạt động bên lề vui vẻ nhằm phần nào giúp thí sinh giảm áp lực trước giờ làm bài. Thế nhưng phía sau hàng trăm mẩu giấy nhỏ xinh ấy lại là vô vàn câu chuyện xúc động về tình yêu thương gia đình, những lời động viên chân thành và đặc biệt là những giấc mơ rất đẹp của tuổi 18.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 2.

Những tấm bảng sticker dễ thương tại điểm thi Trường THPT Gia Định do các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại đây lên ý tưởng và thực hiện

ẢNH: THANH ĐA

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 3.

Giấc mơ trở thành tỉ phú để lo cho bản thân và cha mẹ

ẢNH: THANH ĐA

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 4.

Giấc mơ trở thành tỷ phú, cưới vợ đẹp của thí sinh

ẢNH: THANH ĐA

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 5.

Giấc mơ trở thành người thành công đủ kinh tế để lo cho mọi người xung quanh

ẢNH: THANH ĐA

Theo ghi nhận của người viết, trên tấm bảng "Sau này bạn muốn trở thành ai" rất nhiều mẩu giấy ghi ước mơ trở thành tỉ phú, trở thành người thành công.

Hay trước thực trạng ngộ độc thực phẩm, thực phẩm bẩn gây nhức nhối thời gian qua, một mẩu giấy với nội dung: "Tương lai em sẽ trở thành một thanh tra thực phẩm, làm một người sẽ không để bất kỳ ai bị ngộ độc thực phẩm" gây chú ý. Trên mẩu giấy có ký tên Nguyễn Hà Nguyên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 6.

Giấc mơ khiến nhiều người suy nghĩ tại điểm thi Trường THPT Gia Định

ẢNH: THANH ĐA

Điều xúc động sau những bảng sticker dễ thương

Trần Phương Viên (ĐH Quốc tế Hồng Bàng), đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Gia Định cho biết những bảng sticker hài hước tại điểm thi này là công sức và tâm huyết của cả đội hình.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 7.

Trần Phương Viên, đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Gia Định (giữa) tự hào cho biết đây là công sức và tâm huyết của cả đội

ẢNH: THANH ĐA

Hạnh phúc nhìn về những tấm bảng, Phương Viên nói ý tưởng ban đầu là từ một thành viên trong đội: "Mình hỏi các bạn có ý tưởng hay đề xuất nào không, các bạn lên kế hoạch và nộp lại. Trong đó, một bạn đề xuất phỏng vấn sĩ tử: Sau này bạn muốn trở thành ai? Nhưng tôi nghĩ nếu viết thành những câu chữ sẽ hay hơn. Chúng tôi thống nhất cùng làm. Các bạn có hoa tay sẽ cùng nhau ngồi vẽ rồi mua ghim, giấy. Và những tấm bảng dễ thương đầy màu sắc ngày hôm nay là thành quả".

Ý tưởng đã có, việc triển khai nhanh chóng được thực hiện. Khoảng 1 tuần đội hoàn thành. "Sau giờ học, khoảng 17 giờ tụi mình cùng tập trung ở sảnh trường để làm", ký ức những ngày tỉ mẩn bên trang giấy vẽ, dán, tô màu, trang trí, là những kỷ niệm mà Phương Viên và các đồng đội không thể nào quên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT mơ trở thành tỉ phú, cưới vợ đẹp... - Ảnh 8.

Những tấm bảng "Sau này bạn muốn trở thành ai?" được rất nhiều thí sinh thích thú và cùng tham gia viết ước mơ của mình lên từng mẫu giấy. Hoạt động này cũng giúp thí sinh vơi bớt căng thẳng trước khi vào phòng thi

ẢNH: THANH ĐA

Sáng nay Phương Viên và các bạn trong đội đến từ sáng sớm để hỗ trợ các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

"Mình từng được các anh chị tình nguyện giúp đỡ, đó là động lực để ngày đặt chân vào giảng đường ĐH mình đã đăng ký tham gia chương trình ngay từ năm nhất", Phương Viên tự hào về những năm tháng tuổi trẻ được đồng hành và trưởng thành cùng chương trình Tiếp sức mùa thi.

Ở tuổi 18, chẳng ai biết chính xác con đường phía trước sẽ như thế nào. Sẽ có những ước mơ trở thành hiện thực, có những giấc mơ dang dở… Nhưng những bảng sticker nhỏ bé tại điểm Trường THPT Gia Định như một lời động viên nhắc nhớ về tuổi thanh xuân luôn đẹp nhất khi mang trong mình niềm tin và khát vọng. Và dường như mọi thành công lớn đều bắt đầu từ những giấc mơ.

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