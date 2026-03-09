Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thí sinh tìm mua Cẩm nang tuyển sinh 2026 ở đâu?

Hà Ánh
Hà Ánh
09/03/2026 14:02 GMT+7

Cẩm nang tuyển sinh 2026 của Báo Thanh Niên hiện đã có mặt tại hệ thống các nhà sách: Nhà sách Nhân Văn, Công ty phát hành sách TP.HCM - Fahasa, Nhà sách Phương Nam và sạp báo trên toàn quốc.

Thí sinh tìm mua Cẩm nang tuyển sinh 2026 ở đâu? - Ảnh 1.

Dày 253 trang, Cẩm nang tuyển sinh 2026 của Báo Thanh Niên được thiết kế theo phong cách comic hiện đại, gần gũi với người trẻ

ảnh: thùy nhi

Báo Thanh Niên đã chính thức phát hành Cẩm nang tuyển sinh 2026 vào ngày 8.3. Kính mời quý bạn đọc, phụ huynh mua sách trực tiếp tại hệ thống các nhà sách:  Nhà sách Nhân Văn, Công ty phát hành sách TP.HCM - Fahasa, Nhà sách Phương Nam và sạp báo trên toàn quốc. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể đặt mua trực tuyến trên hệ thống các nhà sách trên. 

Dày 253 trang, Cẩm nang tuyển sinh 2026 gồm 7 phần nội dung: kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tuyển sinh ĐH 2026, toàn cảnh các kỳ thi riêng, tham khảo mùa thi 2025, chọn ngành phù hợp, cánh cửa du học và hành trang tân sinh viên.

Cẩm nang tuyển sinh 2026 với nhiều thông tin về dự báo, định hướng, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai sẽ giúp những thí sinh chuẩn bị xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm nay tự tin hơn trong việc quyết định lựa chọn ngành nghề. Đó là thông tin về những nhóm ngành doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng cao, dự báo nhu cầu rất lớn về việc làm tại TP.HCM năm 2026, những ngành đang "hot" ở CĐ…

Một phần nội dung quan trọng của Cẩm nang tuyển sinh 2026 liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ 2026. Điểm nhấn đầu tiên trong chuỗi nội dung này là bài viết Những điểm đáng lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Để giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, giáo viên Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), chia sẻ "4 nguyên tắc vàng" cần áp dụng để ôn thi hiệu quả.

Ngoài ra, cuốn sách dành một phần lớn nội dung cho các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh ĐH-CĐ trong năm nay, như: kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh cho trường quân đội… Ấn phẩm còn đăng tải nhiều nội dung thay đổi quan trọng về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026, nhiều thông tin tham khảo bổ ích khác. 

Trong chuyên mục Cánh cửa du học, nhiều bài viết cung cấp thông tin về cơ hội học tập ở các nước. Những kinh nghiệm, thông tin bổ ích khi trở thành tân sinh viên để các bạn không bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường mới như: thông tin học phí các trường ĐH, các hỗ trợ tài chính cho sinh viên, những ngành học được miễn giảm học phí… cũng có trong Cẩm nang tuyển sinh 2026 của Báo Thanh Niên.

