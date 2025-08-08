Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Thí sinh trượt thành thủ khoa: Sở GD-ĐT Thanh Hóa từng kết luận chỉ là 'nhầm lẫn'

Minh Hải
Minh Hải
08/08/2025 16:34 GMT+7

Vụ nâng 15 điểm "biến" thí sinh trượt thành thủ khoa vào lớp 10 ở Thanh Hóa đã từng được Sở GD-ĐT Thanh Hóa kiểm tra và kết luận là do... "lên nhầm điểm".

Tường trình gian dối

Vụ nâng 15 điểm biến 1 thí sinh trượt thành thủ khoa đầu vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, xảy ra tại Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang thu hút sự quan tâm của độc giả, và sự lo lắng cho phụ huynh về tính công bằng, minh bạch trong thi cử.

Nâng điểm thi tại thanh hóa: Thí sinh trượt thành thủ khoa năm 2024 - 2025 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an Thanh Hóa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với bị can Vũ Ngọc Liêm (áo trắng) và bị can Ngô Thị Tuyết (áo xanh)

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, có nhiều trường hợp thí sinh, phụ huynh cho rằng điểm chấm thi không đúng (cao bất thường hoặc thấp) nên làm đơn phúc khảo, hoặc đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Trong đó, vụ thí sinh C.T.H là thủ khoa lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong (TX.Bỉm Sơn cũ) năm học 2024 - 2025, bước đầu đã được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác định điểm thi của thí sinh này rất thấp, không đủ điểm đậu vào lớp 10, nhưng đã được Chủ tịch Hội đồng chấm thi là ông Vũ Ngọc Liêm (Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc) và bà Ngô Thị Tuyết (thời điểm diễn ra kỳ thi là giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc), thành viên Hội đồng hồi phách, lên điểm của phòng thi số 6, Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong nâng 15 điểm, từ tổng điểm (3 môn đã nhân hệ số) 24,4 lên 39,4 điểm để trở thành thủ khoa.

Trước khi Công an tỉnh Thanh Hóa có kết luận điều tra, tháng 9.2024, Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, mở bài thi và xác định điểm thi môn toán của thí sinh H. chỉ đạt 4,5 điểm, nhưng khi lên bảng điểm đã được nâng lên thành 8 điểm; môn ngữ văn điểm bài thi là 6,5 điểm, đã được nâng lên thành 8,5 điểm; môn tiếng Anh điểm bài thi là 2,4 điểm, đã được nâng lên thành 6,4 điểm.

Khi Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa mời các thành viên Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc (chấm thi cho thí sinh H.) đến trụ sở làm việc, ông Vũ Ngọc Liêm, Chủ tịch Hội đồng chấm thi khẳng định rằng công tác chấm thi, hồi phách và lên điểm được thực hiện đúng theo hướng dẫn bằng văn bản của Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa quy định.

Cả ông Liêm và Hội đồng chấm thi khi đó đều cho rằng trong quá trình làm việc do áp lực công việc, mất tập trung nên đã để xảy ra việc "ghi nhầm điểm" của thí sinh H. Và việc ghi nhầm điểm là "hoàn toàn không cố ý".

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định điểm thi của thí sinh H. được cố ý nâng để biến thí sinh này từ trượt thành thủ khoa.

Chủ tịch hội đồng chấm thi chỉ đạo cán bộ đọc điểm nâng điểm

Ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can (vụ án đã được khởi tố trước đó), bắt tạm giam đối với bị can Vũ Ngọc Liêm (49 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc năm học 2024 - 2025; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Tuyết (46 tuổi), cựu giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc, cán bộ đọc điểm của Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Nâng điểm thi tại thanh hóa: Thí sinh trượt thành thủ khoa năm 2024 - 2025 - Ảnh 2.

Sau khi có kết luận của Sở GD-ĐT Thanh Hóa về điểm thi của thí sinh H., Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (ảnh) đã quyết định cho em H. thôi học do không đủ điểm đậu vào lớp 10 trường này trong năm học 2024 - 2025

ẢNH: C.T.V

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, xác định với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc, ông Vũ Ngọc Liêm đã chỉ đạo bà Ngô Thị Tuyết nâng điểm cho thí sinh H. từ tổng điểm 24,4 điểm (đã nhân hệ số) lên 39,4 điểm, để thí sinh này từ trượt thành thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong.

Như vậy, điểm thi của em H. được chủ ý nâng lên chứ không phải do "nhầm lẫn" hay "không cố ý" như tường trình của những người liên quan và kết quả kiểm tra của Sở GD-ĐT Thanh Hóa về vụ việc.

Không chỉ vụ án trên, trước đó, đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể danh tính các bị can, chỉ cho biết trong 6 bị can bị khởi tố có 1 người giữ chức hiệu trưởng, 5 người còn lại là giáo viên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 có bài thi của 1 thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi. Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra theo quy định tại điều 359, bộ luật Hình sự 2015.

