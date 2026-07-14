Thí sinh xét tuyển nhóm ngành luật cần chú ý gì về điểm sàn?

Vậy điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh năm nay ra sao? Đặc biệt, thí sinh xét tuyển nhóm ngành luật cần chú ý gì về ngưỡng đảm bảo chất lượng để không rơi vào tình huống từ "đậu thành trượt" như năm ngoái?

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin sau khi các trường ĐH công bố điểm sàn, các em cần đối chiếu xem điểm thi và phương thức của mình có phù hợp, đạt điều kiện hay không. Nếu không thì phải điều chỉnh lại các ngành - trường, điều chỉnh thứ tự nguyện vọng ưu tiên mà các em dự kiến đăng ký trước đó.

Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, lưu ý tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt tối thiểu 15 điểm tổ hợp 3 môn, riêng ngành luật tối thiểu 20 điểm tổ hợp 3 môn không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực điểm sàn là 600 điểm, học bạ là 18 điểm trở lên.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), nhấn mạnh: Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành luật là 20 điểm, nhiều thí sinh không đủ điểm phải điều chỉnh lại. Một số trường công lập tốp trên lấy điểm chuẩn khá cao, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn năm trước. Trường ngoài công lập những năm trước điểm chuẩn ngành luật thấp hơn, từ 18-20 điểm. Nếu thí sinh có mức điểm chỉ bằng điểm sàn thì các em cần cân nhắc nếu chọn ngành luật ở trường tốp trên.