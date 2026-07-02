Thi thể Miss Grand Orlando và bạn trai được phát hiện sau 5 ngày mất tích

Tờ HOLA! USA đưa tin ngày 1.7 cho biết trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24.6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là bang La Guaira và thủ đô Caracas. Hàng loạt tòa nhà, khách sạn và khu dân cư bị đổ sập, khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong số các nạn nhân có Skarlent Rodríguez, người mẫu Venezuela vừa đăng quang danh hiệu Miss Grand Orlando 2025, cùng bạn trai José Castro.

Theo HOLA! USA, thời điểm động đất xảy ra, Skarlent Rodríguez và José Castro đang có mặt tại căn hộ của họ ở khu vực Catia La Mar, bang La Guaira - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Sau các rung chấn mạnh, tòa nhà nơi cặp đôi sinh sống bị sập hoàn toàn khiến cả hai mất liên lạc với gia đình.

Ngay sau đó, người thân đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm và liên tục đăng tải thông tin trên mạng xã hội với hy vọng cặp đôi vẫn còn sống. Tuy nhiên, sau gần 5 ngày chạy đua với thời gian, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả hai dưới đống đổ nát. Gia đình xác nhận thông tin đau lòng vào tối 30.6 (giờ địa phương). Theo chia sẻ của người thân trong chiến dịch gây quỹ hậu sự, Skarlent Rodríguez và José Castro được tìm thấy "nằm cạnh nhau, bên nhau đến những giây phút cuối cùng".

Sự ra đi của Skarlent Rodríguez khiến cộng đồng sắc đẹp quốc tế tiếc thương Ảnh: Chụp màn hình Instagram nhân vật

Thông tin nhanh chóng khiến cộng đồng sắc đẹp quốc tế bàng hoàng. Trên trang Facebook chính thức có hơn 8 triệu lượt theo dõi, Miss Grand International đăng tải thông báo tưởng niệm: "Với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi tiếc thương sự ra đi của Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, sau trận động đất tàn khốc tại Venezuela. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa".

Bên cạnh đó, trang Miss Grand Florida cũng dành bài viết riêng để tưởng nhớ người đẹp. Ban tổ chức gọi Skarlent Rodríguez là "một thành viên đáng quý của đại gia đình Miss Grand", đồng thời ca ngợi cô là hiện thân của sự thanh lịch, lòng tốt, sức mạnh và tinh thần tích cực. Đơn vị này cho biết nụ cười cùng nguồn năng lượng của người đẹp đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong hành trình tham gia Miss Grand Orlando 2025.

Sự nghiệp còn dang dở của Miss Grand Orlando

Skarlent Rodríguez sinh năm 2003, là người mẫu gốc Venezuela và hoạt động chủ yếu tại bang Florida (Mỹ). Năm 2025, cô đăng quang danh hiệu Miss Grand Orlando, một cuộc thi cấp địa phương thuộc hệ thống Miss Grand, qua đó giành quyền tham dự Miss Grand Florida và trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của cộng đồng sắc đẹp người Venezuela tại Mỹ. Dù không giành quyền đại diện bang Florida tại đấu trường cấp cao hơn, cô vẫn được biết đến là gương mặt tích cực trong các hoạt động của hệ thống Miss Grand, thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng, trình diễn thời trang và hoạt động thiện nguyện.

Cộng đồng người hâm mộ gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Skarlent Rodríguez lúc sự nghiệp đang rộng mở Ảnh: Chụp màn hình Instagram nhân vật

Gia đình Skarlent Rodríguez cũng đã mở chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm trang trải chi phí tìm kiếm, mai táng và hậu sự. Trong lời nhắn gửi, người thân cho biết cả hai gia đình đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất nên gặp nhiều khó khăn về tài chính. Họ đồng thời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ chia sẻ thông tin trong suốt những ngày cặp đôi mất tích.

Đến nay, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất vẫn tiếp tục được triển khai tại La Guaira và nhiều khu vực lân cận khi số người thương vong vẫn tiếp tục được thống kê.

Sự ra đi của Skarlent Rodríguez trở thành một trong những mất mát khiến nhiều người xót xa sau thảm họa động đất tại Venezuela. Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, đông đảo khán giả bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi quá sớm của người đẹp, khi sự nghiệp người mẫu vẫn còn rộng mở. Nhiều lời chia buồn cũng được gửi đến gia đình cô cùng các nạn nhân của trận động đất.