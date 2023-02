Thi thể người đàn ông tay bị buộc băng dính trôi dạt vào bờ sông

Ngày 19.2, thông tin từ Công an xã Hoằng Trường (H.Hoằng Hóa) cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo tìm danh tính thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lạch Trường.



Thi thể người đàn ông có nhiều dấu hiệu bất thường trôi dạt vào bờ sông Lạch Trường PHÚC NGƯ

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện vào chiều 19.2, tại bờ sông Lạch Trường (xã Hoằng Trường, H.Hoằng Hóa).

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Trường đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận thông tin ban đầu. Nạn nhân là người đàn ông chừng 30 - 35 tuổi, cao gần 1,7 m, tay phải bị quấn nhiều vòng băng dính, đáng lưu ý trên mặt có nhiều vết thương.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nên hiện chưa xác định được danh tính. Do đó, Công an xã Hoằng Trường đã thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận để tìm danh tính nạn nhân. Đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên để xác minh nạn nhân có phải tử vong do bị đánh đập hay không.