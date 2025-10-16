Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Thi thể người mẫu Brazil và con gái được phát hiện sau 5 ngày mất tích

Cao Hân
16/10/2025 13:24 GMT+7

Nữ người mẫu kiêm influencer Lidiane Aline Lorenço (33 tuổi) và con gái Miana Sophya Santos (15 tuổi) được phát hiện đã chết trong chính căn hộ của mình mà không có bất kỳ dấu hiệu đột nhập hay xô xát.

Theo Daily Mail, ngày 10.10, cảnh sát đã được gọi đến một căn hộ ở khu Barra da Tijuca sau khi những người hàng xóm báo cáo về một mùi lạ bất thường. Khi phá cửa tiến vào, thi thể của cô bé Miana (15 tuổi) nằm ở phòng khách, trong khi Lidiane (33 tuổi), được tìm thấy trong một phòng ngủ khác.

"Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường và không phát hiện dấu hiệu tấn công", một sĩ quan cảnh sát cho biết. Trên cơ thể của hai nạn nhân cũng không có dấu hiệu bạo lực.

Theo People, các nhân chứng xác nhận, họ đã không nhìn thấy hai mẹ con trong khoảng 5 ngày trước khi vụ việc được phát hiện. "Thi thể đã được khám nghiệm, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết. Các xét nghiệm chuyên sâu hơn sẽ được tiến hành", đại diện cảnh sát cho biết. Bí ẩn đang bao trùm lên cái chết đột ngột của hai mẹ con.

- Ảnh 1.

Con gái 15 tuổi của Lidiane Aline Lorenço

Ảnh: INSTAGRAM NV

Lidiane Aline Lorenço không chỉ là một gương mặt có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 54.000 người theo dõi trên Instagram mà còn là một người mẫu chuyên nghiệp được quản lý bởi công ty danh tiếng 40 Graus Models. Cô thường xuyên chia sẻ những nội dung về cuộc sống và công việc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, cô còn là sinh viên y khoa tại một trường đại học tư thục ở Rio de Janeiro.

Sinh ra tại Santa Cecília, cô đã chuyển đến Rio de Janeiro hơn 5 năm trước để theo đuổi sự nghiệp. Theo thông tin từ gia đình, con gái Miana chỉ mới chuyển đến sống cùng mẹ trong thời gian gần đây.

Tang lễ của hai mẹ con đã được tổ chức vào ngày 12.10 tại Nghĩa trang thành phố Santa Cecília trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè.

- Ảnh 2.

Lidiane Aline Lorenço là một người mẫu chuyên nghiệp và là một gương mặt có ảnh hưởng trên mạng xã hội

ảnh: INSTAGRAM NV

 

