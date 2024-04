Thị thực du học Úc có thực sự bị 'siết', nhất là ở các trường top đầu?

Bà Fitria Arsianti, Quản lý cấp cao khu vực Đông Nam Á của ĐH Queensland, tư vấn cho người học Việt Nam hôm 13.4 NGỌC LONG

Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh ngày 13.4 phối hợp cùng 8 trường ĐH top đầu Úc (Group of Eight) tổ chức ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM. Theo bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2024 của tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh), các trường thuộc Group of Eight đều nằm trong top 100. Tất cả đều có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam, mỗi trường một tiêu chí khác biệt.



Quy chế tuyển sinh không thay đổi

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhiều trường ĐH Úc nhận định những thay đổi gần đây từ chính phủ trong vấn đề thị thực không ảnh hưởng nhiều đến quy chế tuyển sinh của trường vốn đã công bố từ nhiều tháng trước. Như ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ĐH Quốc gia Úc, cho biết trường vẫn đang tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên, trường điểm dựa trên điểm trung bình (GPA) lớp 12.

"Việc Úc 'siết' thị thực du học về bản chất là sàng lọc, không tiếp nhận những sinh viên không chân chính, không muốn đến Úc để du học. Chưa kể, các trường ĐH top đầu Úc cũng đề ra yêu cầu khá cao về năng lực học tập, tài chính và trình độ tiếng Anh của ứng viên nên cũng phần nào phân loại được ứng viên thực sự nghiêm túc với hành trình du học. Hiện, chúng tôi không hề gặp vấn đề gì ở thị trường Việt Nam", ông Andy nói.

Ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ĐH Quốc gia Úc, giải đáp các thắc mắc cho phụ huynh NGỌC LONG

Ông Andy cũng lưu ý, dù một số trường ĐH không yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ tài chính nhưng các bạn cũng cần chuẩn bị trước. Bởi, cơ quan lãnh sự Úc có quyền yêu cầu nộp thêm bất kỳ lúc nào và việc bổ sung càng sớm càng giúp ứng viên được xét duyệt nhanh hơn. "Ngoài ra, để trả lời tốt các câu hỏi khi nộp đơn xin thị thực du học, các bạn cần hiểu rõ về ngành nghề mình dự định ứng tuyển tại trường cũng như mong muốn làm việc của bản thân, dù chọn ở lại Úc hay trở về Việt Nam", ông Andy khuyên.

Một điều chỉnh nổi bật là trường sẽ gia hạn thời gian nhập học muộn (late arrival), thêm 1 tháng rưỡi thay vì chỉ khoảng 2 tuần như trước đây để hỗ trợ những trường hợp gặp vấn đề trong khâu xét duyệt thị thực, theo bà Fitria Arsianti, Quản lý cấp cao khu vực Đông Nam Á của ĐH Queensland. "Nhiều trường khác cũng có động thái tương tự sau một số khó khăn trong việc xin thị thực ở kỳ nhập học trước", bà Arsianti chia sẻ.

Năm 2024, ĐH Queensland còn ra mắt chương trình học bổng mới dành riêng cho người Việt, trị giá 20% học phí và áp dụng với tất cả sinh viên.

Ông Alex Vũ, Giám đốc tuyển sinh và hợp tác quốc tế của ĐH Sydney tại Việt Nam, khuyên ứng viên không nên lo lắng nếu thật sự muốn đến Úc du học NGỌC LONG

"Hiện chúng tôi rất chào đón sinh viên quốc tế, và có một xu hướng diễn ra tại Đông Nam Á là các bạn chấp nhận thư mời nhập học từ rất sớm, ngay từ cuối tháng 3 thay vì phải đợi đến tháng 5 như hằng năm. Điều này có thể xuất phát từ những quy định mới của chính phủ Úc", nữ quản lý nói, cho biết thêm ĐH Queensland hiện tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ tất cả các trường THPT dựa trên điểm GPA.

Ông Alex Vũ, Giám đốc tuyển sinh và hợp tác quốc tế của ĐH Sydney tại Việt Nam, nhấn mạnh học sinh "không cần phải lo" nếu có kết quả học tập tốt, định hướng du học rõ ràng. "Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi đều chào đón các ứng viên có năng lực học thuật và trình độ tiếng Anh tốt, cũng như hiểu chuyên ngành mà bản thân đang ứng tuyển", ông Alex khuyên.

Dấu hiệu tích cực

Bà Trinh Ngô, Quản lý cấp cao khu vực Việt Nam, Myanmar, Thái Lan của ĐH Tây Úc, cho biết những tuần qua bà nhận không ít câu hỏi về việc liệu Úc thắt chặt quy định về thị thực du học có ảnh hưởng đến cơ hội du học. "Câu trả lời của tôi luôn là 'không', vì trong các buổi làm việc với chính phủ Úc, chúng tôi luôn nhận được thông điệp nước này hiện rất chào đón sinh viên quốc tế thực sự muốn đến học tập", bà Trinh cho hay.

Bà Thảo Phạm, Quản lý tuyển sinh khu vực Việt Nam, Campuchia của ĐH Adelaide, chia sẻ cơ hội du học Úc thời điểm hiện tại NGỌC LONG

Bà Trinh lý giải thêm, những thay đổi gần đây của Úc, chủ yếu là xét duyệt thị thực du học kỹ hơn, nhằm trao cơ hội việc làm và chỗ ở tốt hơn cho du học sinh các nước thay vì ồ ạt tiếp nhận như trước. "Điều này nhằm bảo vệ tốt hơn những bạn có ý định du học thật sự", nữ quản lý nhấn mạnh, cho biết thêm ĐH Tây Úc hiện tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ khoảng 100 trường chuyên, trường điểm, với các mức học bổng đa dạng.

Nhìn chung, quy trình xét cấp thư mời nhập học của các ĐH Úc đối với học sinh Việt Nam vẫn như trước, với yêu cầu tài chính không đổi mà chỉ tăng nhẹ yêu cầu tiếng Anh (0.5 IELTS ở hầu hết các chương trình) và thời gian xét duyệt thị thực du học có thể kéo dài hơn vì số lượng hồ sơ tăng, theo thạc sĩ Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh.

"Về bản chất, Úc 'siết' quy định với những ứng viên không đủ nghiêm túc nhưng mở nhiều cơ hội với ứng viên đủ điều kiện du học, chứ không gây khó dễ cho tất cả. Thực chất, Úc rất khuyến khích du học sinh nghiêm túc đến nước này, thể hiện qua việc giản lược giấy tờ cho sinh viên quốc tế, thậm chí có nhiều loại thị thực khuyến khích các bạn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp", bà Nhâm phân tích.

Thạc sĩ Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh, cập nhật thông tin cho phụ huynh, học sinh NGỌC LONG

Vì thế, nữ giám đốc nhận định các thay đổi gần đây của chính phủ Úc là tốt và tích cực. Để chắc suất vào các trường Úc, nhất là những cơ sở giáo dục hàng đầu, bà Nhâm cũng khuyên du học sinh Việt cần học tốt, chuẩn bị tốt cả về ngoại ngữ lẫn tài chính và tự tin thực hiện hồ sơ vì việc cạnh tranh không hề khó do nhiều bạn không nghiêm túc, không đủ điều kiện đã tự rút lui khá nhiều.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, đến hết năm 2023, có 786.891 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại Úc. Trong đó, Việt Nam có gần 33.000 du học sinh, xếp thứ 6. Tại các trường hàng đầu, số lượng sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt chiếm tỷ lệ đáng kể, khoảng 600 người ở ĐH Melbourne, 400 người ở ĐH Adelaide, hay nằm trong top 10 về số du học sinh ở ĐH Queensland...