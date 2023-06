Thi tốt nghiệp THPT 2023: Đề toán đang từ dễ đột ngột chuyển khó

Từ câu 1 - 30 thì về cơ bản là áp dụng lý thuyết ở mức độ biết, với một chút yêu cầu hiểu. Các câu 30 - 35 vẫn còn dễ. Các câu 36 - 40 cũng chỉ mới kiểm tra mức độ hiểu, có yêu cầu vận dụng một chút. Câu 41 khó hơn. Nhưng đặc biệt là từ câu 42 trở đi thì đột ngột yêu cầu TS có sự vận dụng cao. "Một đề thi chuẩn mực thường có 3 mức độ với tỷ lệ câu hỏi hợp lý cho từng mức độ: biết, hiểu, vận dụng. Đề thi này mức độ hiểu và vận dụng thấp là hơi ít", thầy Hoan bình luận.



Thí sinh chuẩn bị bước vào giờ thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 NHẬT THỊNH

Thầy Hoan còn nhận xét những câu vận dụng cao ở đề thi năm nay thực chất là những bài tự luận nhưng hỏi theo kiểu trắc nghiệm. Kiến thức có tính chất tổng hợp và khó, học sinh hoặc phải thật giỏi, hoặc phải được ôn luyện nhiều đúng dạng bài đó mới làm được. Cho nên với đề thi này điểm 7 sẽ "nhan nhản". Để có 8 điểm không khó lắm, rất đông học sinh làm được. Nhưng để được hơn 8 điểm, từ 8,5 điểm trở lên, là rất khó. Vì vậy sẽ khó chọn học sinh giỏi.

Thầy Trần Ngọc Minh, giáo viên toán Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, cho rằng đề thi chính thức so với đề tham khảo là khó hơn hẳn, so với đề thi năm 2022 cũng khó hơn. Với mức độ phân hóa của đề này, học sinh chủ yếu làm đến khoảng câu 37, nghĩa là ngưỡng điểm bình quân khoảng từ 7 - 7,4 điểm, trong khi ngưỡng điểm bình quân năm ngoái khoảng 7,5 - 7,6 điểm. Đề rất khó với những câu mà học sinh làm để đạt 9 - 10, nhưng những câu để các em làm đạt quanh điểm 8 thì khá dễ. Còn năm nay thì các câu đạt điểm 8 trở lên cũng không dễ làm. Độ khó đã rải đều hơn trong số khoảng 10 câu sau, từ câu 39 đã bắt đầu khó lên và học sinh dễ sai câu 39, 41.

Các câu vận dụng thực tế vẫn chưa đưa vào được nhiều để hướng tới kỳ thi đánh giá năng lực mà Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2025. Đề vẫn theo mô típ đề của những năm trước, nặng về giải toán. "Các câu vận dụng tương đối khó, khó hơn hẳn so với đề minh họa, nên đề này phân hóa tốt, phù hợp chọn tuyển sinh ĐH. Học sinh giỏi của Trường Quỳnh Lưu 1 còn khoảng 3 - 4 câu chưa làm được, như vậy nghĩa là điểm 10 của đề này sẽ ít", thầy Minh chia sẻ.