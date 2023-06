Thi tốt nghiệp THPT 2023: Quảng Ngãi tăng gần 1.000 thí sinh so với năm trước

Chiều 27.6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay hơn 13.900 em (tăng gần 1.000 thí sinh so với năm 2022). Trong đó, số thí sinh dự thi là học sinh lớp 12 THPT có hơn 12.300 em.

Ông Trần Hoàng Tuấn (bìa trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT P.A

Tỉnh Quảng Ngãi bố trí 34 điểm thi, với tổng số phòng thi là 608 và 68 phòng thi dự phòng. Có hơn 2.200 giáo viên làm công tác coi thi. Tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát và phương tiện cần thiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã rà soát tất cả các điều kiện cũng như quán triệt quy chế thi cho toàn bộ giáo viên tham gia công tác coi thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Thí sinh dự thi kiểm tra số báo danh, phòng thi tốt nghiệp THPT P.A

Đợt thi tốt nghiệp THPT năm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ lực lượng cần thiết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi ở tất cả các địa phương. Qua đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ lắp đặt các thiết bị an ninh để ngăn chặn thu phát tín hiệu, kiểm soát người và thiết bị ra vào khu vực bảo vệ; cử cán bộ bảo đảm an ninh khu vực in sao đề thi; đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển đề thi, giao nhận đề và bài thi.

Giáo viên phát giấy báo dự thi, thẻ dự thi cho thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm nay P.A

Công an tỉnh Quảng Ngãi còn bố trí lực lượng nhằm bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi, không để kẻ xấu đột nhập đánh cắp, tiêu hủy đề thi, bài thi, đảm bảo không để xảy ra cháy, nổ trong bảo quản đề thi, bài thi.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các điểm thi để kịp thời xử lý khi có tình huống về an ninh, an toàn.