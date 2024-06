Thi tốt nghiệp THPT 2024: 'Căng mình' giữ an toàn vận chuyển, bảo quản đề thi

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn; có camera giám sát 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.