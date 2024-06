Thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh ở An Giang nhập viện khi đang làm bài

Sáng ngày 27.6, hơn 20.000 thí sinh của tỉnh An Giang đã bước vào thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 trong thời tiết nắng ấm. Thí sinh vào phòng thi trong không khí hồ hởi. Hoạt động Tiếp sức mùa thi của lực lượng đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên của Tỉnh đoàn An Giang rất nhiệt tình cũng giúp cho thí sinh bớt lo lắng khi bước vào phòng thi.

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại điểm thi Trường THPT TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang trước khi làm bài thi môn ngữ văn TRẦN NGỌC

Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, tổng cộng có 20.134 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024, qua đó ở môn ngữ văn có 20.085 thí sinh có mặt thi, vắng 49 thí sinh. Trong số các thí sinh vắng thi, có 34 thí sinh tự do vắng không rõ lý do, 8 thí sinh vắng do bị bệnh,...

Đáng chú ý, thí sinh T.T.T.V tại điểm thi Trường THPT TP.Long Xuyên đang làm bài thi thì bị bệnh phải nhập viện điều trị. Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, em V. có học lực cuối năm lớp 12 loại giỏi với điểm trung bình các môn 8,6, hạnh kiểm xếp loại tốt.