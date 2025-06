Thi tốt nghiệp THPT 2025: Hiệu quả của đổi mới đề thi

Đ Ề VĂN CẢM XÚC, CÂN NHẮC ĐỘ MỞ CỦA ĐÁP ÁN

Cô Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên (GV) ngữ văn Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), đánh giá đề thi môn ngữ văn đã có những thay đổi cơ bản theo định hướng tiếp cận năng lực thí sinh (TS), bám sát yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng môn ngữ văn, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Thí sinh trải qua ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với đề thi đổi mới hoàn toàn theo chương trình mới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ cấu trúc đề, nội dung ngữ liệu tới những cách đặt vấn đề trong 2 phần đọc hiểu và phần viết đều cho thấy những nỗ lực đổi mới, đem lại nhiều hứng thú, thách thức và cơ hội cho các TS ham hiểu biết, khám phá, có tư duy và kiến giải độc lập về các vấn đề trong văn chương cũng như cuộc sống xã hội.

Theo cô Phạm Hà Thanh, GV Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (Hà Nội), với đề thi này, bài thi đạt điểm 7 sẽ tương đối nhiều. Thậm chí, điểm thi sẽ cao hơn; điều này còn tùy theo độ mở của đáp án. Khi đánh giá các câu yêu cầu TS viết cảm nghĩ, suy nghĩ về tình yêu quê hương đất nước, giám khảo cần có sự linh hoạt. Nếu đáp án quá chi tiết, giám khảo phải khiên cưỡng đối sánh bài làm với đáp án thì bài làm của TS khó đạt điểm cao.

Ví dụ, với câu 2 phần viết, TS có thể triển khai nhiều hướng khác nhau, có em sẽ mô tả các biểu hiện tình yêu quê hương, đất nước, có em sẽ nhấn mạnh vào tinh thần cống hiến, vào ý thức xây dựng, hoặc bảo vệ đất nước…

Trong quá trình triển khai, có em sẽ đi sâu vào một ý nào đó chứ không viết được hết các ý. Vậy yêu cầu chấm sẽ như thế nào? Chỉ cho điểm cao với những em có bài viết mang tính khái quát cao, còn những em dù viết khá hay nhưng chỉ đi sâu vào một khía cạnh vẫn sẽ không đạt điểm cao, hay các em đều được điểm cao? Vì thế, tình hình điểm thi môn văn thế nào còn phụ thuộc vào đáp án của Bộ GD-ĐT.

Mặt khác, đề thi khống chế độ dài là 600 chữ, với một chủ đề rộng như thế này thì nhìn chung là TS sẽ viết dài hơn. Liệu giám khảo có được phép nhân "nhượng" với những bài viết dài mà hay không? Theo cô Hà Thanh, sự phân hóa của đề văn này sẽ chủ yếu thể hiện ở câu 2 phần viết (nghị luận xã hội). Nhưng câu này lại khá phụ thuộc vào chất lượng chấm.

M ÔN TOÁN KHÔNG CÒN "ĂN MAY" CŨNG CÓ ĐIỂM

Thầy Trần Ngọc Minh, GV toán Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An), cho biết đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 bám sát định hướng và đề minh họa của Bộ GD-ĐT. Với đề thi này, HS trung bình chỉ đạt từ 4 - 4,5 điểm. Yếu tố may mắn còn lại rất ít. Trước đây, với đề có sẵn các phương án trả lời, TS có thể "đánh lụi", giờ với những câu trả lời ngắn thì không thể thực hiện điều này.

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều đổi mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì vậy, theo thầy Minh, phổ điểm môn toán năm nay nhiều khả năng thấp hơn năm ngoái 1 - 1,5 điểm. Đa số TS sẽ đạt từ 6 - 6,75 điểm.

Với đề năm ngoái, các em làm được 33 câu nhận biết, thông hiểu là có thể đạt 6,6 điểm. Với 17 câu còn lại, kể cả không biết làm, các em vẫn có thể chọn ngẫu nhiên thì vẫn có thể trúng được 7 câu, được thêm khoảng 1 - 1,4 điểm. Năm nay phải làm ra được bài, có đáp số thì mới điền vào được. HS vẫn có thể có một chút may mắn ở phần đúng sai, nhưng tỷ lệ gặp may giảm đi rất nhiều.

Hôm nay thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ở góc độ chuyên môn, thầy Minh đánh giá đây là một đề thi tốt. Nếu giảm đi một vài ý trong các câu trả lời ngắn, hoặc câu trả lời đúng sai để TS trung bình làm được nhiều hơn một chút thì TS vui hơn, nhưng như thế lại làm khó cho các trường ĐH khi xét tuyển. Điều quan trọng là đề thi hạn chế sự ăn may nên TS giỏi yên tâm, làm được đến đâu được ghi nhận đến đó. Còn như năm ngoái, TS khá làm được đến 8,5 và nếu gặp may thì có thể thêm được 0,5, thậm chí có em ăn may đến 0,75 điểm.

Thầy Diệp Tình, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), dự đoán việc đạt được mức 5 điểm môn toán với đa số TS là không khó. Dải điểm phổ biến trong phổ điểm sẽ là từ 6 - 8. Tuy nhiên, để đạt được điểm 9, điểm 10 là khó, thậm chí đạt điểm 8 thôi cũng đã là việc khó khăn.