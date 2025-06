Thi tốt nghiệp THPT 2025: Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh đồng bào dân tộc

Ngày 24.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Bá Cường, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông, cho biết đơn vị đã chuẩn bị tốt các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ông Cường cho biết toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 23 điểm thi, huy động hơn 1.600 nhân sự làm nhiệm vụ. Trong đó, có hơn 2.000 thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc diện khó khăn, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 12.

Học sinh Đắk Nông chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: N.H

Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT, PTDTNT đặc biệt quan tâm đến thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ ăn, ở, đi lại cho các em. Các đội thanh niên tình nguyện được huy động tham gia "Tiếp sức mùa thi" để hỗ trợ tối đa cho thí sinh tham gia thi.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT đã thu nhập thông tin từ các trường có học sinh 12 dự thi và các điểm thi. Hiện nay, các địa phương đã ra quân cùng với đội tình nguyện thực hiện các nội dung: tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các thí sinh dự thi, phụ huynh học sinh một số địa phương tổ chức nấu ăn cho các thí sinh dự thi cách điểm thi xa; một số nhà hàng (H.Đắk Glong) tổ chức gửi cơm trưa, sữa và nước uống cho các thí sinh.

Sở GD-ĐT đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, in sao đề thi, vận chuyển, bảo mật, cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Công tác tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra thi được chú trọng trong việc cử người tập huấn cấp bộ và tập huấn lại tại địa phương theo hình thức trực tuyến.

Về phía các sở, ngành, lực lượng công an, y tế, điện lực... đều ban hành kế hoạch riêng đảm bảo các điều kiện về giao thông, y tế, điện, phòng cháy chữa cháy và ứng phó tình huống bất thường. Việc chấm thi trắc nghiệm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với tổ kỹ thuật và hệ thống thiết bị đã được kiểm tra vận hành thử.

"Theo đánh giá, các khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Địa phương đặt mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trung thực và khách quan", ông Cường thông tin.