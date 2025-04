Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh tự do bối rối đăng ký dự thi

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày qua, nhiều thí sinh tự do (TSTD) ở TP.HCM không khỏi bối rối khi biết tin không thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo đề Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 (chương trình cũ) nếu đã có bằng tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại một trung tâm GDTX ở TP.HCM ẢNH: M.H

M.H, một TSTD tại TP.HCM, cho biết tại nơi nộp hồ sơ của Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5) - một trong 4 điểm được phân công tiếp nhận hồ sơ của TSTD ở TP.HCM - có dán thông báo chỉ nhận hồ sơ của các TS đăng ký thi theo chương trình hiện hành (GDPT 2018). Nếu muốn thi chương trình cũ, TS phải nộp hồ sơ ở Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (Q.1), Trung tâm GDNN-GDTX Q.10 và Trung tâm GDNN-GDTX Q.12.

Tuy nhiên, T.T, một TSTD ở TP.HCM đã có bằng tốt nghiệp THPT, cho biết hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT của mình đã bị Trung tâm GDNN-GDTX Q.12 từ chối, lý do là T.T muốn thi theo chương trình cũ. "Em vào trang web và đi lên trung tâm hỏi đều không được", T.T nói.

"Nếu TS đăng ký dự thi để xét tuyển CĐ, ĐH (đã có bằng tốt nghiệp THPT) thì định hướng thi đề chương trình GDPT 2018", trang web của Trung tâm GDTX-GDNN Q.12 nêu và cho biết thêm chỉ tiếp nhận hồ sơ thi đề chương trình cũ nếu TS chưa có bằng tốt nghiệp THPT, muốn dự thi để tốt nghiệp THPT và xét tuyển CĐ, ĐH.

"Thực tế cả 4 trung tâm tại TP.HCM đều không nhận hồ sơ từ TSTD muốn thi theo đề chương trình cũ", TSTD có tên H.M, cư trú ở Q.Gò Vấp, nói với Thanh Niên. H.M kể, từ lúc thử đăng ký dự thi, cô phát hiện hệ thống không hiển thị địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại TP.HCM nếu TS đã có bằng tốt nghiệp THPT muốn thi theo chương trình cũ.

"Sau khi hỏi Sở GD-ĐT TP.HCM cùng các trung tâm được phân công tiếp nhận hồ sơ của TSTD, tôi biết rằng TP.HCM chưa có thông tin về việc sẽ tiếp nhận nhóm đối tượng này bởi cần ưu tiên nhóm chưa tốt nghiệp THPT muốn thi chương trình cũ, nhóm đang học chương trình hiện hành sẽ thi theo chương trình mới cùng nhóm chỉ xét học bạ và kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực. Điều này khiến nhóm TSTD đã tốt nghiệp chọn phương án thi theo chương trình cũ tại TP.HCM như tôi rất hoang mang và lo lắng", H.M bộc bạch.

Để tìm cơ hội, H.M đã liên hệ với các tỉnh lân cận để tham khảo xem có thể dự thi theo chương trình cũ được không, nhưng câu trả lời từ một số tỉnh/thành ở ĐBSCL là không hỗ trợ cho TS từ nơi khác đến. Tuy nhiên, H.M nói rằng Bình Dương hiện chấp nhận hồ sơ TS từ khu vực khác đến "nhưng với số lượng có hạn, nếu đủ chỗ sẽ ngừng nhận".

H.M thông tin thêm, hôm qua (21.4) đã nhận thông tin mới từ Trung tâm GDNN-GDTX Q.10 là sẽ có câu trả lời chính thức về việc này chậm nhất là ngày 24.4, "sau khi họ thống kê xem trên địa bàn thành phố có còn đủ cơ sở vật chất để tổ chức thêm cho nhóm TS này không", H.M cho biết.

Trong khi đó, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trước năm 2025 nhưng chưa tốt nghiệp THPT sẽ dự thi theo đề thi của Chương trình GDPT 2006. TS đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được chọn dự thi theo một trong hai đề (theo chương trình 2006 hoặc theo chương trình 2018).

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương lưu ý TS học theo chương trình GDPT 2006 đã tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng thi để xét tuyển ĐH phải căn cứ vào đề án tuyển sinh của các trường ĐH để đăng ký cho phù hợp.

Đây là năm đầu tiên TSTD được sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng ký dự thi. Bộ GD-ĐT lưu ý TSTD khi đăng ký trực tuyến bằng VNeID vẫn phải in phiếu dự thi, xin xác nhận từ công an xã, phường đối với các giấy tờ cần thiết, sau đó nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ cùng với các giấy tờ như ưu tiên cộng điểm (nếu có). Do đó, bên cạnh hình thức đăng ký trực tuyến, TSTD có thể đăng ký trực tiếp nếu thấy thuận tiện.