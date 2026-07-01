Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cần Thơ có 2 thủ khoa, 3 á khoa

Ngày 1.7, theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, thành phố có 90 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, môn có nhiều điểm 10 nhất là lịch sử (39), ít nhất là ngoại ngữ (1). Sự phân bổ còn lại ở các môn: toán (32), hóa học (3), sinh học (2), địa lý (2), tin học (1); công nghệ - công nghiệp (4) và công nghệ - nông nghiệp (6).

TP.Cần Thơ có 2 thủ khoa, 3 á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: THANH DUY

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ở môn công nghệ - nông nghiệp, TP.Cần Thơ dẫn đầu cả nước với 6 điểm 10 và cũng lọt vào top 7/34 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất ở môn này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, TP.Cần Thơ có 2 thí sinh thủ khoa cùng đạt số điểm 37,5, đó là: Nguyễn Hồng Anh, Trường THPT Thốt Nốt (toán 10; văn 8,5; hóa 9,5; sinh 9,5) và Mai Ngô Quốc Việt, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (toán 10; văn 8; hóa 10; sinh 9,5).

Trong khi đó, thành phố có 3 á khoa cùng đạt 36,75 điểm, là: Nguyễn Hoàng Tân (Trường THCS-THPT Tân Lộc), Nguyễn Mạnh Huy và Lê Hoàng Thiên Khôi (cùng học Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng).