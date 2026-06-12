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Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề lịch sử chưa thật sự xuất sắc

Bích Thanh
Bích Thanh
12/06/2026 11:37 GMT+7

Thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho rằng đề thi lịch sử của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chưa thật sự xuất sắc để tuyển sinh ĐH tốp đầu do thiếu các câu vận dụng cao.

Nhận định về đề thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử năm nay, thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho hay cấu trúc bám sát định dạng mới, cân đối giữa lịch sử Việt Nam và thế giới nhưng thiên về Việt Nam hiện đại. Như vậy để bám rất sát định hướng thi tốt nghiệp theo Chương trình GDPT 2018.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề lịch sử chưa thật sự xuất sắc - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các môn tự chọn sáng nay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đề thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử có tính mới thể hiện qua việc tăng câu hỏi nhận thức, bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tiễn là dạng đánh giá năng lực nhận thức lịch sử của học sinh. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều câu hỏi tái hiện kiến thức. Như vậy dù đề có điểm mới nhưng không có tính đột phá.

Về độ phân hóa, giáo viên lịch sử trên cho rằng mức vừa phải, phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp nhưng chưa thật sự xuất sắc để tuyển sinh các trường đại học tốp đầu do thiếu các câu vận dụng cao.

Theo thầy Nguyễn Viết Đăng Du, với đề thi lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh học chắc theo sách giáo khoa và tham khảo đề minh họa của các năm trước sẽ dễ dàng đạt từ 7-8 điểm. Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử tập trung từ 5 đến 7 điểm.

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