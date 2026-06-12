Thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay: Môn tự chọn nào thí sinh đông nhất?





Thí sinh điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hoà, TP.HCM) vào phòng thi sáng nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thống kê số thí sinh trên toàn quốc đăng ký môn thi mà Bộ GD-ĐT đã công bố, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước. Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh).

Tuy nhiên, một số môn khoa học tự nhiên cũng ghi nhận số thí sinh đăng ký lựa chọn tăng nhẹ với năm trước. Cụ thể, môn vật lý có 389.630 thí sinh lựa chọn, tăng so với năm 2025 (354.298 thí sinh); môn hóa học cũng từ 246.700 thí sinh của năm 2025 lên 253.966; Môn tin học tăng mạnh từ 7.716 thí sinh năm 2025 lên 18.691 đăng ký dự thi năm nay; môn công nghệ công nghiệp tăng lên 7.402 trong khi năm trước là 2.428 thí sinh… Dù vậy, đây vẫn là môn có số lượng thí sinh lựa chọn thấp nhất trong số các môn thi tự chọn.





nguồn: Bộ GD-ĐT

Sáng nay, cùng gần 1,2 triệu thí sinh cả nước, khoảng 138.000 thí sinh TP.HCM bước vào ngày thi thứ 2 với 2 môn tự chọn.

Tùy theo lựa chọn, mỗi thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận tại TP.HCM, dữ liệu đăng ký môn thi cho thấy các môn có số lượng thí sinh đăng ký cao gồm: Ngoại ngữ: 65.007 thí sinh (43,09%). Tiếp theo thứ 2 là môn vật lý: 64.162 thí sinh (42,53%); hóa học: 38.120 thí sinh (25,27%); lịch sử: 41.113 thí sinh (27,25%); địa lý: 33.574 thí sinh (22,25%); giáo dục kinh tế và pháp luật: 23.061 thí sinh (15,28%).

Thí sinh TP.HCM chọn môn tiếng Anh và vật lý áp đảo ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh học là môn tự nhiên có số thí sinh lựa chọn thấp là 11.046 thí sinh (7,32%), đứng trước tin học: 2.087 thí sinh (1,38%); công nghệ nông nghiệp: 873 thí sinh (0,58%). Đây là những môn chiếm tỷ lệ thí sinh chọn thấp nhất.

Thí sinh trao đổi trước khi vào phòng thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dữ liệu đăng ký dự thi cho thấy xu hướng lựa chọn các môn phù hợp định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đại học, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế tiếp tục gia tăng trong học sinh TP.HCM. Đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giám thị hướng dẫn cách làm bài thi tự chọn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thí sinh bày tỏ sự cố gắng với mẹ trước khi bước vào 2 môn thi cuối sáng nay ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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