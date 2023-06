Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội kiến nghị có kỹ thuật viên trong ban in, sao đề

Chiều 16.6 tại trụ sở UBND TP.Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi họp với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.Hà Nội năm 2023 để kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình chung về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Toàn cảnh buổi làm việc ĐÌNH HUY

Tại buổi họp, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết năm nay toàn thành phố có 102.095 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT (có 3.361 thí sinh tự do), 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên (có 293 thí sinh tự do).



Theo ông Cương, TP.Hà Nội đã bố trí 4.263 phòng thi. Trong đó, có 170 phòng chờ, 378 phòng thi dự phòng tại 189 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Điểm in, sao đề được đặt tại nơi an toàn kín, đáo, phù hợp, ban in sao đề được hỗ trợ đầy đủ về trang thiết bị và được bố trí thành 3 vòng độc lập có lực lượng công an trực nghiêm ngặt.



Thành phố đã điều động 15.507 cán bộ làm nhiệm vụ thi, trong đó có 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi, dự kiến điều động gần 600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Ông Trần Thế Cương cho rằng, kỳ thi năm nay đã có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân. "Chúng tôi xin cảm ơn những người dân ở gần điểm thi, một số chủ hộ đã không ngần ngại bố trí nước uống, địa điểm cho phụ huynh học sinh chờ con, hay một số nhà chùa mở cửa để đón các phụ huynh đưa con đi thi tránh nắng...", ông Cương nói.

"Hà Nội sẽ phải sử dụng 11 tấn giấy in để phục vụ kỳ thi vào 10 và thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, lực lượng làm đề thi phải dùng băng tải tự chế để vận chuyển đề thi", ông Cương tiết lộ.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội ĐÌNH HUY

Rút kinh nghiệm về một số đề thi toán vừa qua bị mờ, dẫn đến hiểu lầm của học sinh, ông Cương cho rằng, công tác in, sao đề phải đảm bảo tốt nhất, phải có máy photo dự phòng.

"Hiện nay, số lượng cán bộ, giáo viên tham gia vào ban in sao đề thi tốt nghiệp THPT rất lớn. Tuy nhiên, những người này không có kỹ năng trong quá trình sửa chữa các máy photocopy nếu như máy này xảy ra trục trặc. Vì vậy, nếu được có thể quy định trong ban in, sao đề phải có ít nhất 1 kỹ thuật viên sửa chữa máy móc hoặc biết photocopy, tránh trường hợp in, sao đề không chuẩn chỉ, gây hiểu nhầm cho học sinh", ông Cương nhấn mạnh.

Về kiến nghị có nhân viên kỹ thuật photo trong bộ phận in, sao đề thi, thượng tá Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6 Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho rằng các Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp của địa phương hoàn toàn chủ động được, vấn đề mấu chốt là phải thực hiện cách ly theo đúng 3 vòng và giám sát 24/7.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần quan tâm, tăng cường cho bộ phận làm đề thi. Bên cạnh đó, rà soát, ưu tiên các hệ thống trang thiết bị tốt nhất cho cả 2 khâu, khâu in sao đề thi và các khâu chấm đề thi trắc nghiệm vì sẽ có rủi ro.

"Lấy chất lượng máy móc làm ưu tiên, kèm theo đó phải kiểm tra con người. Nếu cả 2 kết hợp sẽ tránh rủi ro trong khâu in, sao đề thi và khâu chấm thi", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.