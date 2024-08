Thị trường bánh trung thu “nóng” muộn?

Quầy ít, khách ít

Sắp đến Tết Trung thu, song thị trường bán lẻ bánh trung thu vẫn còn khá ảm đạm. Khảo sát các tuyến đường "chuyên trị" mặt hàng này cho thấy khách vào mua khá thưa thớt. Tối 20.8 (17.7 âm lịch), tại cửa hàng bánh trung thu ngay ngã tư Lạc Long Quân - Lãnh Binh Thăng (Q.11, TP.HCM), anh T., nhân viên bán hàng đang ngồi xem TikTok trên điện thoại vì vắng khách. Anh cho hay hiện mỗi ngày bán lai rai vài chục hộp, chưa nhiều, chỉ bằng một nửa so với thời điểm này năm ngoái. "Chủ yếu khách mua lẻ. Họ mua vài hộp nhưng yêu cầu chiết khấu, giảm giá. Tuy nhiên chính sách bán hàng là mua 10 hộp mới được chiết khấu. Nên có vẻ khách chờ hết tháng 7 mới mua hoặc chờ bánh đại hạ giá hay sao đó…", anh T. chia sẻ.

Ông Sáu - chủ chuỗi cửa hàng bánh trung thu trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình) - lại khá lạc quan dù cũng chỉ bán lai rai từ khi dựng quầy đầu tháng 8 đến nay. "Không hẳn có khách vào quầy mới bán hàng được. Tui toàn bán khách quen gọi điện thoại đặt hàng, mình gửi bảng giá, chiết khấu từ 10 - 12% tùy đơn hàng, họ chốt rồi giao hàng đến thôi. Cuối tuần vừa rồi cũng đi được đơn hàng 200 bánh về Bình Dương. Thắng lớn thì chưa nói nhưng chắc bán cũng hết hàng vì số người tham gia thị trường năm nay giảm so với mấy năm trước", ông Sáu cho hay.

Không chỉ thưa khách, trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM chuyên dựng các dãy dài quầy bán bánh mỗi khi vào mùa trung thu, năm nay số lượng quầy giảm hẳn. Khảo sát các tuyến đường từ Âu Cơ, Lạc Long Quân, Bắc Hải, Thành Thái, 3 Tháng 2, đến Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, sang Cộng Hòa, Quang Trung… số quầy ước giảm hơn 30% so với hằng năm. Chị Thanh Hòa - chủ quầy bánh trung thu trên đường Thành Thái - xác nhận so với cùng kỳ năm trước thì số lượng quầy kệ giảm nhiều. "Lý do là khách mua lẻ giảm nhiều, hoặc chủ yếu mua qua các kênh online, siêu thị… Năm nay, nhiều người từng thuê dựng quầy bán lẻ bánh trung thu đã chuyển sang bán bánh qua TikTok hay livestream, Facebook, Zalo… để giảm chi phí. Tuy nhiên, nếu không có chương trình giảm giá "khủng" thì cũng không ăn thua vì liên quan đến an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cũng khá dè dặt khi mua qua online. Bên cửa hàng của tôi cũng đã thử giới thiệu bán hàng qua Zalo, nhưng dù khách hỏi nhiều, chốt đơn vẫn còn ít và đa số hứa ra tận quầy chọn rồi quyết", chị Hòa nhận xét.

Năm nay, hệ thống siêu thị Lotte Mart cho biết tập trung chủ đề bánh "Vị đoàn viên". Ngoài các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Maison, Hữu Nghị, Bibica..., Lotte Mart cho ra mắt dòng bánh trung thu nhãn riêng cao cấp với 6 bánh cùng 3 loại nhân bánh mới là nhân đậu xanh sầu riêng, nhân cà phê kết hợp với vỏ cam và nhân thập cẩm chay. Giá dao động từ 60.000 đồng/bánh và 249.000 đồng/hộp 4 vị; 449.000 đồng/hộp 6 vị. Loại hộp bánh sang trọng dùng biếu tặng khoảng từ 390.000 - 872.000 đồng/hộp.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng đang bày bán hơn 100 mã hàng bánh trung thu từ các nhà cung cấp Modelez Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Richy, Phúc Long… có giá từ 259.000 - 449.000 đồng/hộp 4 bánh. Đặc biệt, nếu mua bánh với hóa đơn từ 650.000 đồng trở lên, khách hàng được nhận 1 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng trên toàn hệ thống MM Mega Market. Tương tự, chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị WinMart giới thiệu bộ sưu tập "Trung thu đoàn viên" với hộp 4 bánh (100 gr/bánh) truyền thống chỉ có giá 220.000 đồng/hộp; loại 150 gr/bánh có giá 300.000 đồng/hộp. Lượng bánh hệ thống bày bán trên quầy kệ năm nay tăng 15% so với mùa trung thu năm ngoái và mẫu mã hộp bánh thay đổi nhưng vị bánh cơ bản không đổi.

Chủ đề rồng lên ngôi

Không bán đại trà như các thương hiệu Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh, Bibica… các thương hiệu bánh trung thu truyền thống lâu đời, có hệ thống cửa hàng bán lẻ riêng hoặc các khách sạn 5 sao đều có loạt sản phẩm bánh mới theo chủ đề. Trong đó, hình ảnh con rồng, biểu tượng cho sự mạnh mẽ, thịnh vượng, sung túc… được nhiều nhãn hàng bánh trung thu cao cấp khai thác đầy sáng tạo. Chẳng hạn, Brodard giới thiệu bộ sưu tập chủ đề "Thưởng nguyệt an nhiên" với 18 hương vị, khách sạn Lotte Sài Gòn giới thiệu bộ sưu tập "Lý ngư hóa long" lồng ghép sự tích cá chép hóa rồng, mang ý nghĩa đong đầy, sung túc cho mùa trung thu Giáp Thìn. Tương tự, W Marriott Hanoi trình làng bộ sưu tập bánh trung thu được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng thiêng huyền thoại trong văn hóa Việt, không những tượng trưng cho sức mạnh, sự thịnh vượng, mà còn là hình ảnh bảo vệ và mang lại bình an, may mắn cho mọi người.

Ngay cả các tiệm bánh handmade, hình ảnh con rồng, công in trên bánh trung thu năm nay cũng được khai thác triệt để với các chủ đề "Kỳ lân đáo phúc", "Long phụng đoàn viên"…

Không lấy hình ảnh cụ thể con rồng, nhiều khách sạn 5 sao chọn chủ đề trăng tròn, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống với ý nghĩa mang đến sự kết nối, sung túc. InterContinental lấy cảm hứng từ hình ảnh vầng trăng tròn trong đêm rằm tháng tám cho hộp bánh chủ đề "Hỷ thước đoàn viên" thể hiện sự sung túc và viên mãn; khách sạn New World giới thiệu bộ sưu tập "Bát nguyệt phúc" để gửi gắm vẻ đẹp của đoàn tụ và kết nối, mang lại sự may mắn và thịnh vượng…

Dẫu vậy, theo các nhà sản xuất, thị trường bánh trung thu năm nay chững lại so với năm ngoái. Đại diện một thương hiệu bánh lớn tại TP.HCM cho biết sức mua giảm khoảng 30% dù nhà sản xuất không tăng giá bán, thậm chí còn đẩy mạnh khuyến mại, giảm giá ngay từ đầu mùa. Các thương hiệu bánh bình dân càng chú trọng khâu giá cả và mẫu mã nhiều hơn. Đại diện Lotte Mart cho biết mức ưu đãi chung bánh trung thu nhãn riêng của Lotte Mart là giảm 10%, các thương hiệu khác giảm 15% cho các đơn hàng mua từ 15 hộp.

Tương tự, đại diện chuỗi siêu thị WinMart ưu đãi giảm 15% cho đơn hàng lớn; chuỗi bán lẻ Bách hóa Xanh tung chương trình giảm đến 20% với khách hàng đặt mua số lượng lớn. Saigon Co.op ngoài việc tung ra thị trường các dòng bánh giá rẻ, đã tăng sản lượng sản xuất lên 30% so với năm trước. Để kích cầu, nhiều công ty không chỉ bán hàng qua kênh truyền thống, bán lẻ hiện đại mà còn tổ chức livestream bán hàng trên các kênh TikTok, Facebook…

Có thể thấy thị trường bánh trung thu năm nay "nóng" muộn mà lý do lớn nhất đến từ thu nhập của người dân vẫn đang giảm, chi phí tiêu dùng tăng cao.