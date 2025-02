Thị trường căn hộ TP.HCM có tín hiệu hồi phục cho một chu kỳ mới

Thị trường căn hộ TP.HCM năm 2024 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung mới, tổng số căn mở bán mới chỉ đạt 5.200 căn. Tuy nhiên, bước sang quý 4/2024 thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ khi nguồn cung mới lên đến hơn 3.400 căn, cao gấp gần 30 lần so với quý 3/2024, chiếm 66% tổng nguồn cung mới cả năm. Đây là kết quả tích cực sau khi các bộ luật sửa đổi được áp dụng và vấn đề pháp lý của các dự án dần được tháo gỡ. Khu Đông vẫn là tâm điểm của thị trường, chiếm 72% tổng nguồn cung. Đồng thời, có sự dịch chuyển rõ rệt về phân khúc sản phẩm, với phân khúc hạng sang chiếm ưu thế.

Trong quý 4/2024 đã chứng kiến sự ra mắt của 3 dự án mới cùng hàng loạt các dự án tái khởi động như: dự án Masteri Grand View 616 mở bán căn với giá 145 triệu đồng/m2 và tỷ lệ bán thành công lên đến 99%. Dự án The Opus One mở bán hơn 1.000 căn, tỷ lệ bán 71%. Dự án The OpusK mở bán 86 căn, với giá bán 370 triệu đồng/m2 và toàn bộ căn hộ đã được bán hết. Trong khi đó dự án King Crown Infinity mở bán 111 căn, tỷ lệ bán 35%, Thảo Điền Green mở bán 72 căn, tỉ lệ 54%; Essensia Sky số căn mở bán là 251 căn, tỷ lệ bán 91%; Eaton Park mở bán giai đoạn 2 với 580 căn hộ và tỷ lệ bán là 93%...

Thị trường căn hộ TP.HCM tín hiệu hồi phục cho một chu kỳ mới ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo OneHousing, tỷ lệ tiêu thụ/nguồn cung mới đạt trên 90% trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung cho thấy nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức ổn định. Giá bán trung bình toàn thị trường tăng trưởng cao hơn dự báo trước đây. Các dự án mở mới tại khu Đông là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá của thị trường căn hộ TP.HCM. Giá bán bình quân toàn thị trường 2024 là 84 triệu đồng/m2, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự báo năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn phục hồi nguồn cung mới. Tuy nhiên, đà tăng trưởng dự kiến sẽ diễn ra một cách ổn định và bền vững, nhờ vào những nỗ lực tháo gỡ các vấn đề pháp lý của Chính phủ, cùng với niềm tin của nhà đầu tư dần được cải thiện trong năm 2024. Sự dịch chuyển rõ rệt sang phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang sẽ là xu hướng chủ đạo. Các dự án quy mô lớn, đặc biệt là các khu đô thị và đại đô thị, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp mà còn định hình lại diện mạo của các khu vực đô thị. Điển hình như Vinhomes Green Paradise rộng 2,870 ha ở Cần Giờ dự kiến khởi công vào tháng 4 năm nay. Dự án Vinhomes International University Town rộng 924 ha hay Lotte Eco Smart City Vinhomes ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô 7,5 ha dự kiến cũng khởi công trong tháng 1 này.

Trước tình trạng quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp và giá bất động sản liên tục tăng cao, xu hướng dịch chuyển ra các khu đô thị vệ tinh và TOD trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giao thông kết nối đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh và TOD, rút ngắn khoảng cách địa lý và thời gian di chuyển. Mô hình khu đô thị đa chức năng ngày càng được ưa chuộng, đáp ứng xu hướng sống hiện đại, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn mà không cần di chuyển quá xa. Tại khu vực miền Nam, người mua nhà đặc biệt quan tâm đến các yếu tố môi trường sống trong lành và hệ thống tiện ích mua sắm, giải trí đa dạng. Miền Bắc, người mua nhà ưu tiên các tiêu chí về tiện ích dành cho gia đình như trường học và bệnh viện. Về mức giá, phần lớn người mua nhà lựa chọn căn hộ ở từ 5-10 tỉ đồng, chiếm 70%.