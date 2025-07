Thị trường chuyển nhượng V-League sôi động, các đội hối hả ‘đi chợ’

V-League với những t HAM VỌNG CHO SỰ TRỞ LẠI

CLB Thể Công Viettel vừa trải qua mùa giải trắng tay khi dừng chân ở bán kết Cúp quốc gia và đứng hạng 4 tại V-League. Điều này khó có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng quân đội hài lòng, nhất là khi họ đã mang về một trong những HLV tài năng, cá tính nhất V-League là ông Velizar Popov. Vì thế, CLB này cần trở lại đường đua vô địch một cách mạnh mẽ. Hiện họ đang có sự chuẩn bị tốt với những bản hợp đồng chất lượng đã được đem về là Vua phá lưới V-League Lucao (từ CLB Hải Phòng), Văn Trâm (từ CLB Hà Tĩnh), Xuân Tiến, Văn Việt (từ SLNA) và trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (từ CLB Hà Nội).

Đức Chiến (phải) sẽ tái hợp cùng Hoàng Đức ở CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Dù chia tay Đức Chiến (một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình) nhưng với những tân binh vừa chiêu mộ, CLB Thể Công Viettel vẫn được đánh giá là đội bóng có chiều sâu với nhiều tuyển thủ quốc gia. Họ hứa hẹn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng có lẽ là tân binh Ninh Bình. Dù mới thăng hạng, nhưng với những ngôi sao đang có như Hoàng Đức, Văn Lâm, mục tiêu của đội bóng này không phải trụ hạng, mà phải cạnh tranh chức vô địch. Sau khi chiêu mộ HLV trưởng và dàn chuyên gia từ Tây Ban Nha, họ cũng ký hợp đồng với các ngoại binh là Gustavo Henrique, Pedraza và Victor Morales. Chưa dừng lại, đội bóng cố đô cũng đã mang về các nội binh giỏi như Quang Nho, Ngọc Quang, Bảo Toàn (từ HAGL) và Đức Chiến (từ CLB Thể Công Viettel).

CLB CAHN và N AM Đ ỊNH CHI VỪA ĐỦ

Ở mùa tới, cả CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định đều phải căng mình ở nhiều đấu trường. Ngoài V-League và Cúp quốc gia, hai đội bóng này còn tham dự Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Đó là lý do họ phải cải thiện sức mạnh đội hình và chiều sâu lực lượng. Với CLB CAHN, họ không cần thêm ngoại binh khi những Gomes, Leo Artur và Alan Grafite đang có phong độ quá ổn định. Thay vào đó, HLV Alexandre Polking tập trung chiêu mộ các nội binh. Đội bóng ngành công an đem về những cầu thủ nội chất lượng, rải đều 3 tuyến gồm Thanh Long (từ CLB Thanh Hóa), Đình Tiến (từ CLB Hà Tĩnh) và Ngọc Long (từ CLB TP.HCM). Ngoài ra, nhiều khả năng họ còn có sự phục vụ của Brandon Ly - cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ lò U.21 Burnley (Anh).

Tương tự CLB CAHN, đội hình của nhà đương kim vô địch V-League Nam Định đang tương đối hoàn thiện, ngoại binh và nội binh đều chất lượng. Giờ đây, họ chỉ cần bổ sung một số vị trí để có thể xoay tua đội hình. Hai cái tên mới nhất cập bến sân Thiên Trường là A Mít (từ CLB Thanh Hóa) và Văn Tới (từ CLB Hải Phòng).

CLB Hà Nội cũng thuộc nhóm không vung tiền quá mạnh mẽ, nhưng đã chi là phải xứng đáng. Họ sớm có được chữ ký của tiền vệ Hendrio Araujo (từ CLB Nam Định). Đây là một trong những ngoại binh hay nhất V-League 3 năm qua. Với Hendrio, Hà Nội như có thêm "nghệ sĩ" thực thụ ở tuyến giữa, người có thể tạo ra khác biệt trong các trận đấu lớn. Sự hiện diện của anh giúp Hà Nội có thêm phương án tổ chức lối chơi bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Hai Long, Tuấn Hải hay Văn Quyết.