Thị trường có dấu hiệu hồi phục, người Việt chuộng ô tô nhập khẩu hơn xe 'nội'

Thị trường ô tô bất ngờ cho thấy tín hiệu hồi phục khi doanh số bán của nhiều hãng xe được cải thiện trong tháng 5.2024, trong đó thông tin về việc Chính phủ sắp thông qua chính sách ưu đãi hỗ trợ ngành sản xuất kinh doanh ô tô trong nước đã ít nhiều tác động đến chênh lệch giữa ô tô nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước.



Thị trường ô tô cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ sự góp mặt của mẫu mã mới cùng với cuộc đua giảm giá vẫn diễn ra rầm rộ Bá Hùng

Tìm lại đà tăng trưởng, thị trường ô tô cho thấy dấu hiệu hồi phục

Sau bước sụt giảm trong tháng 4.2024, sức mua ô tô tại Việt Nam lập tức tìm lại nhịp tăng trưởng. Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 5.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.794 xe ô tô các loại, tăng gần 1.500 xe tương đương khoảng 6% so với tháng 4.2024.

Trong đó, mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch và xe thương mại. Cụ thể, ô tô du lịch chiếm phần lớn thị phần với 18.235 xe bán ra tăng 9% so với tháng 4.2024. Doanh số ô tô thương mại đạt 7.292, tăng 7%. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng 5.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 30.708 xe ô tô các loại tăng 2.082 xe, tương đương 6,8% so với tháng 4.2024. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 5.2024 đã tăng 24%.

Có thể thấy, sau giai đoạn sụt giảm trong tháng 4.2024 thị trường ô tô Việt Nam đã có sự hồi phục, dù doanh số bán thực tế tăng trưởng không đáng kể. Tuy nhiên, việc lượng xe bán ra trong tháng 5.2024 nhiều hơn tháng trước đó cũng như cùng kỳ năm ngoái… cho thấy tín hiệu khởi sắc trên thị trường ô tô.

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tăng trưởng trong tháng 5.2024 Nguồn: VAMA

Theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam, bước tăng trưởng trong tháng 5.2024 của thị trường ô tô đến từ việc nhiều mẫu mã vẫn đang được nhà sản xuất phân phối giảm giá bán. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những mẫu mã mới như Hyundai Accent thế hệ thứ 6, bản nâng cấp của Kia Seltos và Toyota Corolla Cross cũng mang đến tín hiệu tích cực trên thị trường.

Việc đại lý giảm giá xả hàng ô tô đời cũ tạo sức hấp dẫn với khách mua xe, trong khi sự góp mặt của các bản nâng cấp cũng kích thích tâm lý mua sắm xe mới của khách hàng. Trong khi đó, những mẫu xe còn lại như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Mazda CX-5, Ford Everest… vẫn cho thấy sức hút trên thị trường với lượng xe bán ra nhiều hơn tháng trước đó.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Người Việt mua sắm ô tô nhập khẩu nhiều hơn xe lắp trong nước

Khác với những tháng trước đây, xu hướng chọn mua ô tô của người Việt ít nhiều có sự thay đổi. Vẫn ưa chuộng các dòng ô tô gầm cao như SUV đô thị, SUV 7 chỗ, crossover hay MPV… tuy nhiên trong tháng 5.2024 người Việt chọn mua ô tô nhập khẩu nhiều hơn xe lắp trong nước.

Trong tháng 5.2024, người Việt chọn mua ô tô nhập khẩu nhiều hơn xe lắp trong nước Bá Hùng

Cụ thể, số liệu từ VAMA cho thấy, trong tháng 5.2024 doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 11.985 xe, tăng 0,02%; trong khi doanh số bán ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 13.809 xe, giảm 12% so với tháng trước đó.

Điều này xuất phát từ việc nhiều mẫu mã ô tô nhập khẩu được nhà phân phối ưu đãi, giảm giá bán hấp dẫn hơn so với xe lắp ráp trong nước. Thậm chí, một số mẫu xe như Mitsubishi Pajero Sport, Honda Accord, Subaru Forester, MG RX5… vẫn đang được nhiều đại lý giảm giá bán lên đến cả trăm triệu đồng.

Trong khi đó, xe lắp ráp cũng được nhà sản xuất, đại lý áp dụng ưu đãi thông qua nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên thông tin về việc Chính phủ đang xem xét áp dụng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước cũng phần nào khiến khách hàng có nhu cầu mua xe mang tâm lý chờ đợi.

Nhiều mẫu mã ô tô nhập khẩu được nhà phân phối ưu đãi, giảm giá bán hấp dẫn hơn so với xe lắp ráp trong nước Bá Hùng

Tính đến hết tháng 5.2024, tổng doanh số bán xe của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.