Thị trường giặt sấy công nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng

Theo ông Phạm Anh Vũ, đồng sáng lập Công ty WW Việt Nam, thị trường giặt sấy thương mại tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu ngày càng đa dạng từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, Ngành hàng Điện lạnh Gia dụ ng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, dẫn nghiên cứu cho thấy trong năm 2022, cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, trong đó hơn 96% là doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh.

Khách trải nghiệm dòng máy giặt sấy công nghiệp vừa được Samsung giới thiệu tại Việt Nam ẢNH: THÀNH NAM

Theo bà Trang, ngành công nghiệp giặt sấy của Việt Nam đang đứng trước ngưỡng bùng nổ khi hội tụ nhiều yếu tố thúc đẩy. Đầu tiên là tốc độ đô thị hóa nhanh, năm 2025, ước tính khoảng 44% dân số Việt Nam đang sống tại đô thị, con số này dự kiến tăng lên 50% vào năm 2030. Tiếp đến là đà phục hồi mạnh của du lịch với lượng khách quốc tế kỷ lục trong năm 2025 đạt 21,2 triệu lượt. Cuối cùng là sự phát triển mạnh của các mô hình lưu trú mới như căn hộ dịch vụ, homestay, không gian sống chung (co-living).

Trong khi ngành công nghiệp giặt sấy đã nở rộ tại các thị trường lân cận như Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia, thì Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Các doanh nghiệp đang chuyển mình từ mô hình dịch vụ truyền thống sang các giải pháp thông minh hơn.

Nhu cầu thực tế từ thị trường không chỉ cần một hệ thống máy giặt sấy, mà còn cần những giải pháp giúp việc khởi nghiệp trở nên dễ dàng, mở rộng hoạt động hiệu quả, tối ưu chi phí và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.

Để tối ưu chi phí vận hành và tăng khả năng vận hành ổn định, ngoài công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày, Samsung cũng trang bị cho dòng máy giặt sấy công nghiệp loạt công nghệ mới như động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, công nghệ Bubble Technology giúp giặt sạch hiệu quả.