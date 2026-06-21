Thị trưởng Los Angeles ban bố khẩn cấp sau vụ cháy lớn ở kho đông lạnh

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass ngày 20.6 cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp cục bộ, nhằm giúp địa phương tiếp cận nguồn lực từ bang California để sớm khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo Đài Fox 11, vụ cháy bùng phát vào ngày 17.6 và đã được khống chế phần lớn, tuy nhiên ngọn lửa vẫn âm ỉ bên trong. Vụ cháy cũng đã gây ra đám khói lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Khói lớn bốc lên sau vụ cháy kho đông lạnh ở khu Boyle Heights, Los Angeles (Mỹ) ngày 17.6 ẢNH: AP

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh rộng hơn 45.000 m2 ở khu Boyle Heights (Los Angeles) do Công ty Lineage Logistics vận hành. Các quan chức cho biết đám cháy bắt nguồn từ các tấm pin năng lượng mặt trời và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ phần mái.

Một vụ rò rỉ khí amoniac ban đầu đã buộc lực lượng cứu hỏa phải lùi lại để đảm bảo an toàn, sau đó khóa van và bơm amoniac ra ngoài. Dù vậy, hệ thống làm lạnh của tòa nhà đã bị ngắt. Hệ quả là hơn 38.000 tấn thịt, cá và lúa mì bên trong bắt đầu ôi thiu.

Trưởng Sở Cứu hỏa Los Angeles Jaime Moore cho biết do lượng thực phẩm đông lạnh quá lớn và cấu trúc tòa nhà bị sập, lính cứu hỏa không thể thấy được bên trong để tiến vào di dời hàng hóa.

Lực lượng cứu hỏa Los Angeles dùng trực thăng thả nước, vòi rồng nhằm dập tắt đám cháy ngày 17.6 ẢNH: AP

Do đám cháy lớn và âm ỉ dưới các tấm pin mặt trời, lính cứu hỏa phải dùng 3 trực thăng liên tục thả nước từ trên cao, kết hợp vòi phun lớn từ mặt đất, được xem là phương án chưa từng có tiền lệ đối với một vụ cháy công trình, theo Fox 11.

Thị trưởng Bass nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là sức khỏe cộng đồng. Giới chức đã yêu cầu người dân những vùng chịu ảnh hưởng bởi đám khói lớn hạn chế ra ngoài, đóng kín các cửa, tắt máy lạnh và đưa người thân cùng thú cưng vào phòng kín. Chính quyền thành phố cũng đã mở các khu vực lánh nạn cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi khói bụi.