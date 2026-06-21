Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thị trưởng Los Angeles ban bố khẩn cấp sau vụ cháy lớn ở kho đông lạnh

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Giới chức thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) lo ngại vụ cháy kho đông lạnh có thể gây ra hiểm họa sinh học khi hàng chục ngàn tấn thực phẩm đang phân hủy và chưa thể di dời.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass ngày 20.6 cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp cục bộ, nhằm giúp địa phương tiếp cận nguồn lực từ bang California để sớm khắc phục hậu quả vụ cháy. 

Theo Đài Fox 11, vụ cháy bùng phát vào ngày 17.6 và đã được khống chế phần lớn, tuy nhiên ngọn lửa vẫn âm ỉ bên trong. Vụ cháy cũng đã gây ra đám khói lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Thị trưởng Los Angeles ban bố khẩn cấp sau vụ cháy lớn ở kho đông lạnh- Ảnh 1.

Khói lớn bốc lên sau vụ cháy kho đông lạnh ở khu Boyle Heights, Los Angeles (Mỹ) ngày 17.6

ẢNH: AP

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh rộng hơn 45.000 m2 ở khu Boyle Heights (Los Angeles) do Công ty Lineage Logistics vận hành. Các quan chức cho biết đám cháy bắt nguồn từ các tấm pin năng lượng mặt trời và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ phần mái.

Một vụ rò rỉ khí amoniac ban đầu đã buộc lực lượng cứu hỏa phải lùi lại để đảm bảo an toàn, sau đó khóa van và bơm amoniac ra ngoài. Dù vậy, hệ thống làm lạnh của tòa nhà đã bị ngắt. Hệ quả là hơn 38.000 tấn thịt, cá và lúa mì bên trong bắt đầu ôi thiu.

Trưởng Sở Cứu hỏa Los Angeles Jaime Moore cho biết do lượng thực phẩm đông lạnh quá lớn và cấu trúc tòa nhà bị sập, lính cứu hỏa không thể thấy được bên trong để tiến vào di dời hàng hóa.

Thị trưởng Los Angeles ban bố khẩn cấp sau vụ cháy lớn ở kho đông lạnh- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa Los Angeles dùng trực thăng thả nước, vòi rồng nhằm dập tắt đám cháy ngày 17.6

ẢNH: AP

Do đám cháy lớn và âm ỉ dưới các tấm pin mặt trời, lính cứu hỏa phải dùng 3 trực thăng liên tục thả nước từ trên cao, kết hợp vòi phun lớn từ mặt đất, được xem là phương án chưa từng có tiền lệ đối với một vụ cháy công trình, theo Fox 11.

Thị trưởng Bass nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là sức khỏe cộng đồng. Giới chức đã yêu cầu người dân những vùng chịu ảnh hưởng bởi đám khói lớn hạn chế ra ngoài, đóng kín các cửa, tắt máy lạnh và đưa người thân cùng thú cưng vào phòng kín. Chính quyền thành phố cũng đã mở các khu vực lánh nạn cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi khói bụi.

Tin liên quan

Cháy rừng ở Nam California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán

Cháy rừng ở Nam California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán

Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán vào ngày 18.4 khi một đám cháy rừng ở Nam California (Mỹ) đe dọa nhiều ngôi nhà, theo AP.

Cháy lớn tại California, hàng ngàn người phải sơ tán

Khám phá thêm chủ đề

cháy kho đông lạnh Los Angeles Cháy ở Los Angeles California Los angeles

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận