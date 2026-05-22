Thị trưởng ở Peru bị bắn chết ngay trên đường đi làm

AFP ngày 22.5 đưa tin các tay súng lái xe máy và nổ súng vào ô tô chở ông Victor Febre (44 tuổi), Thị trưởng thành phố Veintiseis de Octubre thuộc tỉnh Piỉua của Peru.

Ông Febre trúng nhiều phát đạn và tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện. Tài xế chở ông cũng trúng đạn và bị thương nặng.

Thị trưởng Veintiseis de Octubre ở Peru, ông Victor Febre, vừa bị ám sát trong ngày 21.5

Theo văn phòng công tố, các tay súng đã bắn vào Thị trưởng Febre khi ông trên đường đến cơ quan. Vụ việc xảy ra vào ngày 21.5 theo giờ địa phương. Hiện giới chức Peru đã mở cuộc điều tra về vụ ám sát.

Giới chức thành phố Veintiseis de Octubre đã đăng thông cáo trên mạng xã hội, cho biết sẽ để tang 3 ngày.

Thành phố Veintiseis de Octubre đã áp đặt nhiều lệnh hạn chế nhằm đối phó với tình trạng tội phạm, đặc biệt là nạn tống tiền và giết người. Theo AP, hồi đầu tháng 5, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một sĩ quan ngay tại đồn vì nghi ngờ người này dính líu đến một đường dây tống tiền.

Vụ ám sát ông Victor Febre xảy ra trước thềm bầu cử tổng thống Peru, dự kiến diễn ra vào ngày 7.6. Chính sách trấn áp tội phạm là một vấn đề nóng được cử tri quan tâm.

Ứng viên tổng thống cánh hữu Keiko Fujimori, người dẫn đầu vòng một cuộc bầu cử vào ngày 12.4 vừa qua, đã cam kết sẽ áp dụng chính sách "bàn tay sắt" đối với vấn đề an ninh nếu đắc cử. Đối thủ của bà là ông Roberto Sanchez đã đề xuất các cải cách hiến pháp nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống tội phạm.

Tình trạng mất an ninh đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế quốc gia này. Vào giữa năm 2025, chính phủ Peru công bố báo cáo cho thấy tội phạm gây thiệt hại tới 1,7% GDP, tương đương khoảng 5 tỉ USD. Vấn đề này cản trở đầu tư, gây ảnh hưởng nặng nề cho các doanh nghiệp nhỏ.