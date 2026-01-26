Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thị trưởng Philippines thoát chết sau vụ mưu sát bằng súng chống tăng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/01/2026 15:23 GMT+7

Truyền thông Philippines đưa tin cảnh sát và quân đội ngày 25.1 đã tiêu diệt 3 tay súng sử dụng súng chống tăng B40 phục kích xe chở ông Akmad Ampatuan Sr, Thị trưởng thành phố Shariff Aguak.

Theo trang Phil Star, những kẻ phục kích đã tấn công đoàn xe của Thị trưởng Akmad Ampatuan trên một con phố ở Shariff Aguak, thuộc tỉnh Maguindanao del Sur (Philippines), sau đó tẩu thoát trên chiếc xe minivan xám.

Vụ phục kích đã khiến 2 người hộ tống Thị trưởng Ampatuan bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Thị trưởng Philippines thoát chết sau vụ mưu sát bằng súng chống tăng - Ảnh 1.

Những kẻ tấn công sử dụng súng chống tăng nhắm vào xe chở Thị trưởng Akmad Ampatuan ngày 25.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INQUIRER

Thị trưởng Philippines thoát chết sau vụ mưu sát bằng súng chống tăng - Ảnh 2.

Hình ảnh những kẻ tấn công từ bên kia đường (vòng bên trái) bắn vào xe chở ông Ampatuan. Chiếc xe sau đó vẫn có thể tiếp tục lao đi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INQUIRER

Theo camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra vào sáng 25.1 theo giờ địa phương, một tay súng bước xuống xe và dùng súng chống tăng B40 nhắm bắn vào xe chở ông Ampatuan, ngoài ra một tay súng khác đứng sau cũng mang theo súng trường. Xe chở ông Ampatuan dường như đã bị bắn trúng, song vẫn có thể lao đi.

Sau nhiều giờ truy đuổi, với sự tham gia của Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), Tiểu đoàn Bộ binh số 90 của Lục quân Philippines và các lực lượng địa phương, đến chiều cùng ngày đã bao vây xe của những kẻ tấn công, tuy nhiên bị bọn chúng chống trả quyết liệt và gây ra cuộc đấu súng. Ba kẻ tấn công đã bị bắn chết. Cảnh sát đã thu hồi một súng chống tăng B40, nhiều khẩu súng trường ở trên xe của nhóm nghi phạm.

Thị trưởng Philippines thoát chết sau vụ mưu sát bằng súng chống tăng - Ảnh 3.

Xe chở Thị trưởng Akmad Ampatuan hư hại sau vụ tấn công

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIL STAR

Giới chức địa phương cho hay ông Ampatuan là mục tiêu của nhóm phục kích. Báo Inquirer ngày 26.1 đưa tin Cảnh sát quốc gia Philippines đang điều tra liệu những tay súng có được bên khác thuê hay không.

Theo Inquirer, cảnh sát thông tin thêm có tổng cộng 4 nghi phạm, được cho là có họ hàng với nhau. Ngoài 3 tay súng bị tiêu diệt, cảnh sát đang truy lùng người còn lại là tài xế chở nhóm phục kích. Cơ quan chức năng tiết lộ kẻ cầm súng chống tăng có tên Raprap, người từng bị truy nã 3 lần về tội giết người, cướp có vũ trang và vi phạm lệnh cấm sử dụng súng.

Đây là lần thứ 3 ông Ampatuan trở thành mục tiêu của các vụ mưu sát, sau 2 lần trước đây vào năm 2014 và 2019. Trong mỗi lần, ông thoát chết nhưng 2 người hộ tống đã thiệt mạng, theo Minda News.

