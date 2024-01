Thị trường quà tết trầm lắng

Nhiều tiểu thương không dám bán quà tết

Đối mặt với một núi công việc trong những ngày cuối năm, chị Dương Ngọc An, ngụ Q.Bình Thạnh (TP.HCM), than thở: "Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết rồi nhưng vẫn chưa thấy không khí tết cũng như tâm trạng nôn tết mà chỉ thấy mệt vì nhiều việc và nản vì kinh tế khó khăn. Bình thường các năm trước, thời điểm này đã thấy hàng hóa phục vụ tết như bánh mứt, quà tết, đồ trang trí bày bán khắp nơi nhưng năm nay giảm hẳn. Năm nay là năm nhuận, tết đến muộn hơn năm trước những 30 ngày. Với chắc là do lương thưởng chưa về nên chưa ai mua sắm tết", chị Ngọc An tự lý giải.

Các sản phẩm gói quà tết giá mềm hơn các năm trước khoảng 20 - 30% nhưng chưa thu hút được nhiều khách hàng Chí Nhân

Dạo một vòng quanh các chợ truyền thống ở khu vực trung tâm TP.HCM có thể thấy số lượng quầy sạp, cửa hàng kinh doanh mặt hàng giỏ quà tết không nhiều như mọi năm. Cụ thể như khu vực chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), chỉ có 2 - 3 cửa hàng kinh doanh mặt hàng này là những cửa hàng bánh mứt hoặc hoa quả tươi. Mỗi cửa hàng có vài chục gói quà chuẩn bị sẵn với giá phổ biến từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì ngay cả hoa quả hay bánh mứt cũng đều vắng khách chứ chưa nói đến quà tết. Còn nhân viên bán hàng thì rảnh đến mức... ngồi lướt điện thoại. Họ cho biết hiện nay sức mua vẫn như ngày thường, chưa có dấu hiệu của mùa mua sắm cuối năm. Các sản phẩm gói quà tết bán càng chậm hơn, phần nhiều khách chỉ xem chứ chưa mua. Do năm nay sức mua yếu nên mặt bằng giá các gói quà cũng giảm khoảng 20 - 30%, chủ yếu dao động từ 500.000 - 700.000 đồng.

Chị T.T.T, chủ một cửa hàng rau quả tươi ở Q.Bình Thạnh, kể năm trước riêng phần giỏ quà tết chuẩn bị nguồn hàng lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, bất ngờ ế, chỉ bán được 2/3 lượng hàng hóa; phần còn lại phải tháo ra bán lẻ đến gần 3 tháng sau mới hết. Cũng từ năm ngoái đến nay, sức mua ngày càng chậm nên năm nay chị không dám mạo hiểm kinh doanh mặt hàng này. Đối với các loại hoa quả, bánh mứt phục vụ tết cũng chỉ dám chuẩn bị nhiều hơn ngày thường khoảng 30%. Tuy nhiên, những sản phẩm này chỉ được tăng cường vào khoảng 2 tuần trước tết. Chính vì sức mua yếu nên giá cả hầu hết các mặt hàng vẫn bình ổn so với ngày thường.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tú, kinh doanh tạp hóa ở gần chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: "Tết năm ngoái thứ gì cũng ế; từ quà biếu tới bia, nước ngọt. Do vậy năm nay không dám trữ hàng mà vẫn chờ tín hiệu từ thị trường, nếu có khách mua thì mới nhập về bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ còn hơn một tháng nữa là tết nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu lạc quan đáng kể. Hy vọng một hai tuần nữa khi các công ty, xí nghiệp phát lương thưởng cho nhân viên thì sức mua sẽ tăng, thị trường lạc quan hơn".

Doanh nghiệp tập trung phân khúc bình dân

Tại các kênh phân phối hiện đại, những mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn tiêu thụ tốt nhưng các nhóm hàng quà biếu tết dù được trưng bày khắp các quầy kệ nhưng không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Sáng 5.1, theo khảo sát của chúng tôi tại siêu thị Co.op Mart trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10), các sản phẩm gói quà tết có nhiều mức giá khác nhau, phổ biến quanh mức 500.000 đồng. Chị Cẩm Tú, một khách hàng đang lựa mua giỏ quà tết, cho biết thông thường mọi năm sẽ mua khoảng 6 gói quà tết để tặng những người thân quen với giá trị mỗi phần khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay có thể phải giảm chi phí quà biếu xuống một nửa mới đủ tiền chi tiêu.

Nắm bắt được xu hướng thị trường, nhiều doanh nghiệp chủ động đưa ra những gói quà biếu với mức giá hợp lý. Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, Trưởng ngành hàng quà tặng tết tại Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, cho biết: "Nhu cầu và thói quen mua sắm tết của người tiêu dùng năm nay có nhiều thay đổi. Họ dè dặt hơn trong chi tiêu nên chỉ chọn những sản phẩm uy tín, giá cả hợp lý. Do đó, chúng tôi thiết kế hộp quà đơn giản nhưng bên trong đa dạng các sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm nay, Orion Vina sẽ cung cấp ra thị trường 32.000 tấn bánh kẹo phục vụ mùa tết với tiêu chí an toàn và giá tốt nhất".

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng phát triển hàng nhãn riêng Co.op, thống kê những năm trước cho thấy giỏ quà 199.000 đồng bán chạy nhất. Năm nay, những giỏ quà gồm sản phẩm thiết yếu như đường, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, nước mắm, bánh tráng, bún, lạp xưởng… được tính toán khoa học để có giá tốt nhất. Phần bao bì cũng được đầu tư chỉn chu hơn để nâng giá trị giỏ quà. Giỏ quà tết Co.op năm nay có giá rất mềm, chỉ từ 99.000 - 249.000 đồng.

Còn hệ thống Central Retail VN cho biết hệ thống đang chạy kích cầu tiêu dùng nên nhiều nhóm hàng giảm giá sâu từ 20 - 49% áp dụng với hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo, mứt, hộp quà tết và các sản phẩm thiết yếu khác. Còn hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng cho biết ngoài hàng hóa bình ổn theo đúng cam kết với Sở Công thương TP.HCM, siêu thị còn giảm giá nhiều mặt hàng, trong đó hộp, giỏ quà tết có giá tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

TP.HCM chuẩn bị hàng tết hơn 22.000 tỉ đồng Sở Công thương TP.HCM cho biết TP có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tổng kinh phí chuẩn bị hàng tết hơn 22.000 tỉ đồng; trong đó hơn 8.500 tỉ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25 - 43%; bình quân mỗi tháng dự kiến cung ứng 7.000 tấn gạo, 70 triệu quả trứng gia cầm, 2.000 tấn đường, 1.000 tấn thực phẩm chế biến, 2.000 tấn dầu ăn, 10.000 tấn rau củ quả, 6.000 tấn thịt gia súc, 8.000 tấn thịt gia cầm, 200 tấn thủy hải sản… Đồng thời, các doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ (nếu có)…