Thi văn hóa giao thông: Nam thí sinh 'ẵm' giải 10 triệu đồng và 1 xe máy

Chiều 27.12, tại T.Ư Đoàn đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021 do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức, dành cho đoàn viên thanh niên với sự đồng hành của Công ty Honda Việt Nam.

Cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, cuộc thi đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Kết thúc vòng sơ khảo, đã có 363.566 đoàn viên, thanh niên tham gia thi. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra Top 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham dự vòng chung kết. Đồng thời, lựa chọn ra Top 3 thí sinh đạt giải của 4 tuần và thí sinh đạt giải đặc biệt (điểm bài làm cao nhất và thời gian nhanh nhất).

Giải nhất cuộc thi tuần nhận được giải thưởng 1 triệu đồng và đồng hồ đeo tay, mũ bảo hiểm cùng giấy chứng nhận của ban tổ chức; giải nhì, giải ba cuộc thi tuần nhận giải thưởng 1 triệu đồng cùng mũ bảo hiểm và giấy chứng nhận của ban tổ chức.

Cụ thể, tuần 1: tổng số thí sinh dự thi 61.889, thí sinh có thành tích tốt nhất là Lê Quang Chiến đến từ tỉnh Bắc Giang (thành tích thi 120 giây).





Tuần 2: tổng số thí sinh dự thi 133.429, thí sinh có thành tích tốt nhất là Phạm Văn Thọ đến từ Hà Nội (thành tích thi 74 giây).

Tuần 3: tổng số thí sinh dự thi 95.900, thí sinh có thành tích tốt nhất là Tạ Bảo Ngọc đến từ Hà Nội (thành tích thi 117 giây).

Tuần 4: tổng số thí sinh dự thi 72.348, thí sinh có thành tích tốt nhất là Ngô Kiều Trinh đến từ TP.HCM (thành tích thi 140 giây).

Tại vòng chung kết của cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy Honda Wave Alpha cho thí sinh Huỳnh Thanh Thân (22 tuổi) đến từ TP.HCM.

Một giải nhì trị giá 5 triệu đồng và 1 chiếc laptop được trao cho thí sinh Phạm Văn Thọ (20 tuổi) đến từ Hà Nội. Một giải ba trị giá 3 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại thông minh (hoặc máy tính bảng), mũ bảo hiểm được trao cho thí sinh Nguyễn Trần Diệp Linh (20 tuổi) đến từ Hà Nội.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm.

Một giải tập thể gồm bằng khen của T.Ư Đoàn và 20 triệu đồng tiền thưởng được trao cho Tỉnh đoàn Hà Giang, đơn vị có số lượng thí sinh thi trên tổng số đoàn viên, thanh niên cao nhất.