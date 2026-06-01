Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: 334 thí sinh bỏ thi chuyên

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
01/06/2026 11:46 GMT+7

Buổi thi chuyên sáng nay 1.6 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, có 334 thí sinh đăng ký nhưng không đến dự thi.

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố có tổng số 6.399 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT chuyên của sở. Sáng nay, có 6.065 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 94,78% (vắng 334 thí sinh).

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: 334 thí sinh bỏ thi chuyên- Ảnh 1.

Thí sinh Hà Nội vui mừng gặp người thân khi kết thúc buổi thi lớp 10 THPT không chuyên

ẢNH: TUẤN MINH

Buổi thi chuyên sáng nay không ghi nhận thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Sở GD-ĐT nhận định các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Thành phố Hà Nội có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh học sinh vào lớp 10, gồm: Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây.

Để tổ chức kỳ thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi.

Từ 8 giờ sáng nay, tại các điểm thi diễn ra các môn thi gồm: ngữ văn, toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên toán, chuyên tin học), ngoại ngữ khác (gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ). 

Thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút.

Thi tuyển sinh lớp 10: Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đến phòng thi động viên thí sinh mắc bệnh lao

Buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ, tại các điểm thi diễn ra các môn thi: khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên vật lý, chuyên hóa học, chuyên sinh học), lịch sử và địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên lịch sử, chuyên địa lý) và tiếng Anh. 

Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Mỗi thí sinh được chọn tối đa 2 trong số 4 trường THPT chuyên của thành phố để đăng ký dự tuyển. Trong mỗi buổi thi, thí sinh chỉ được chọn 1 môn chuyên để dự thi.

Trước đó, trong các ngày 30 và 31.5, các thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi ngữ văn, ngoại ngữ và toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Đây là 3 bài thi bắt buộc đối với cả thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).

Tin liên quan

Sáng nay, địa phương đông thí sinh nhất nước tổ chức thi lớp 10

Sáng nay, địa phương đông thí sinh nhất nước tổ chức thi lớp 10

Hôm nay 1.6, khoảng 152.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đây là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu với số lượng thí sinh dẫn đầu cả nước.

Thi lớp 10: Phổ điểm môn toán sẽ tập trung ở khoảng 7 - 8

Những lưu ý khi thi vào lớp 10 trường chuyên của Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Thi lớp 10 THPT chuyên hà nội thí sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận