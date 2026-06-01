Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: 334 thí sinh bỏ thi chuyên

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố có tổng số 6.399 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT chuyên của sở. Sáng nay, có 6.065 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 94,78% (vắng 334 thí sinh).

Thí sinh Hà Nội vui mừng gặp người thân khi kết thúc buổi thi lớp 10 THPT không chuyên

Buổi thi chuyên sáng nay không ghi nhận thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Sở GD-ĐT nhận định các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Thành phố Hà Nội có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh học sinh vào lớp 10, gồm: Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây.

Để tổ chức kỳ thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi.

Từ 8 giờ sáng nay, tại các điểm thi diễn ra các môn thi gồm: ngữ văn, toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên toán, chuyên tin học), ngoại ngữ khác (gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ).

Thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút.

Buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ, tại các điểm thi diễn ra các môn thi: khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên vật lý, chuyên hóa học, chuyên sinh học), lịch sử và địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên lịch sử, chuyên địa lý) và tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được chọn tối đa 2 trong số 4 trường THPT chuyên của thành phố để đăng ký dự tuyển. Trong mỗi buổi thi, thí sinh chỉ được chọn 1 môn chuyên để dự thi.

Trước đó, trong các ngày 30 và 31.5, các thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi ngữ văn, ngoại ngữ và toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Đây là 3 bài thi bắt buộc đối với cả thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).