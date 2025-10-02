Thi vẽ tranh thiếu nhi 'Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em' mùa 4

Việt Nam trong mắt em được chọn làm chủ đề cho cuộc thi vẽ tranh Du lịch cùng Mường Thanh mùa 4

Cuộc thi hứa hẹn tiếp tục tạo nên những dấu ấn giàu cảm xúc trong lòng thiếu nhi và cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một cuộc thi, "Du lịch cùng Mường Thanh" đã vươn mình trở thành một nhịp cầu văn hóa, nơi tuổi thơ được thăng hoa cùng sắc màu, gửi gắm tình yêu quê hương qua những nét vẽ trong trẻo và đầy cảm hứng. Trải qua 3 năm tổ chức, chương trình không ngừng khẳng định vị thế là một trong những hoạt động nghệ thuật uy tín, thu hút hàng nghìn tác phẩm tham gia mỗi mùa, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, tinh thần nhân văn, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt đến bạn bè quốc tế.

Trong ngày phát động cuộc thi, đại diện Tập đoàn Mường Thanh - bà Lê Thị Thu Nguyệt đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc thi năm nay, coi đây là một hoạt động văn hóa giàu giá trị, gắn liền với thương hiệu Mường Thanh. "Cuộc thi năm nay là một hoạt động văn hóa thiết thực, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Chúng tôi mong muốn thông qua từng tác phẩm dự thi, các em nhỏ sẽ bộc lộ sự hiểu biết, tình cảm và khát vọng của thế hệ trẻ về một Việt Nam tươi đẹp, văn minh và giàu lòng nhân ái. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cách để giáo dục thế hệ tương lai bằng cảm hứng và sự sáng tạo", bà Thu Nguyệt chia sẻ.

Giải nhất mùa 3 cuộc thi vẽ tranh Du lịch cùng Mường Thanh

Tác phẩm đạt giải nhất với chủ đề Em mơ ước được đi du lịch cùng Mường Thanh trong kỳ nghỉ hè của thí sinh Lê Huy Việt Phúc trong mùa 2

Tiếp nối tinh thần ấy, năm 2025 cuộc thi được tổ chức với chủ đề "Việt Nam trong mắt em" - một chủ đề mang tính gợi mở, khuyến khích các em thiếu nhi tự do thể hiện suy nghĩ về quê hương, đất nước: từ cảnh sắc thiên nhiên, nét đẹp văn hóa đến khát vọng hòa bình và hội nhập. Ban tổ chức tin rằng qua lăng kính trẻ thơ, hình ảnh Việt Nam sẽ hiện lên bằng những sắc màu tươi mới, vừa hồn nhiên vừa sâu lắng.

Đặc biệt, cuộc thi đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng hành từ phía phụ huynh, nhà trường và các câu lạc bộ nghệ thuật trên toàn quốc, chứng tỏ sức hút và tầm ảnh hưởng bền vững của sân chơi, đồng thời phản ánh niềm tin mà cộng đồng dành cho một hoạt động mang tính nhân văn và giáo dục cao.

Các thí sinh được thầy cô và phụ huynh đưa tới dự Lễ trao giải cuộc thi Vẽ tranh Du lịch cùng Mường Thanh mùa 3

Để bảo đảm tính chuyên môn cũng như sự công bằng cho tất cả thí sinh, Ban giám khảo năm nay là những họa sĩ uy tín, từng tham gia chấm nhiều cuộc thi vẽ tranh lớn trong nước, có kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực hội họa. Đặc biệt, cơ cấu giải thưởng năm nay vô cùng đa dạng và hấp dẫn, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và nỗ lực của các em thiếu nhi mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng đam mê hội họa và khát vọng sáng tạo.

Năm nay giải triển vọng đã có sự đột phá với 200 giải dành cho các thí sinh tham gia dự thi

Cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" là một trong số nhiều hoạt động ý nghĩa do Tập đoàn Mường Thanh triển khai trong nhiều năm qua, mong muốn khơi dậy ở các em thí sinh niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với tương lai đất nước, để mỗi bức tranh trở thành một câu chuyện nhỏ nhưng tràn đầy hy vọng, phản chiếu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp - nơi các em đang lớn lên và ươm mầm ước mơ.

Thông tin chi tiết Cuộc thi "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em": - Đối tượng tham gia: Tất cả các em nhỏ sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. - Thời gian nhận bài: Từ ngày 5.9.2025 đến hết ngày 15.10.2025. - Cơ cấu giải thưởng: 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Tư, 200 giải Triển vọng và 4 giải dành cho các câu lạc bộ có số lượng tranh dự thi nhiều nhất. - Thể lệ chi tiết và cách thức gửi bài xem Tại đây.



