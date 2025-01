Thị xã Ninh Hòa đạt nhiều kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một góc đô thị thị xã Ninh Hòa Ảnh: B.KH

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức Nghị quyết giao

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành các quyết định, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; ban hành các chương trình hành động và chương trình công tác trên cơ sở xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của thị xã.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, thị xã Ninh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng là 13,35%/năm (đạt 102,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội); tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dịch vụ - du lịch là 16,03%/ năm (đạt 106,9% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội); tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 là 3,15%/ năm (đạt 105% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 53.517 tỉ đồng (đạt 133,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 40.000 tỉ đồng).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa vào tháng 11.2024 Ảnh: B.KH

Diện mạo đô thị thay đổi đáng kể, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng với nhiều dự án lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4 như xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các trường THCS, mầm non, tiểu học; mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu di động cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã; lắp đặt các thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến thị xã; xây dựng các công trình hạ tầng xã hội như: CSHT khu dân cư TDP Phước Đa 1, TDP Mỹ Lệ và Vạn Thiện (P.Ninh Đa), CSHT khu dân cư Vĩnh Thạnh, xã Ninh Trung; khu tái định cư đường Trần Quý Cáp; CSHT khu tái định cư Xóm Quán; khu tái định cư đường Minh Mạng, CSHT khu tái định cư TDP Phú Thọ 2 (P.Ninh Diêm),...

Đến cuối năm 2024, toàn thị xã giảm 577/ 644 hộ nghèo, tương đương giảm 89,6% số hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ. Dự kiến trong năm 2025 thực hiện giảm thêm 90 hộ nghèo, tương đương giảm 103,6% số hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là giảm 50% trở lên). Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 98,4% (đạt 103,6% so với mục tiêu đề ra là 95%); tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100% (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội là 100%).

Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashine Ảnh: B.KH

Hiệu quả từ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành

Theo lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn luôn được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả đạt được ngày càng cao. Công tác cải cách hành chính nhà nước có nhiều tiến bộ. Các hoạt động tín dụng, ngân hàng tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh ngày càng cải thiện thông thoáng. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cơ bản được kiểm soát và hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ so với nhiệm kỳ trước; phát triển văn hóa, xã hội và con người có nhiều mặt tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể cả về vật chất và tinh thần.

Du khách chụp hình với đồng bào Ê đê tại Nhà văn hóa thôn Buôn Đung (xã Ninh Tây) trong lễ cúng bến nước năm 2024 Ảnh: B.KH

Trên tổng số 24 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên, môi trường, xây dựng đô thị và nông thôn mới do Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX đề ra, đến nay đã hoàn thành 17/24 chỉ tiêu (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch), 7/24 chỉ tiêu đang trong quá trình thực hiện.

Đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 16/20 xã, đạt tỷ lệ 80% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 5/20 xã, đạt tỷ lệ 83% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (5/6 xã) và đạt tỷ lệ 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết chuyên đề (5/10). Dự kiến đến cuối năm 2025, thị xã có 18/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 95% (còn 1 xã chưa đạt là xã Ninh Phước sau khi hoàn thành đề án sáp nhập); 11/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 183%; 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 100%.

Nông dân phường Ninh Diêm thu hoạch kiệu trước Tết Nguyên đán Ảnh: B.KH

Có thể khẳng định những kết quả đạt được của thị xã Ninh Hòa trong thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã. Những kết quả trên thật đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền thị xã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.