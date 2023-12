Thị xã Ninh Hòa quyết liệt triển khai giải pháp duy trì đà tăng trưởng kinh tế

Phóng viên Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hồng Hải, quyền Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa, xung quanh việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong năm 2023 và những nhiệm vụ quan trọng sẽ thực hiện trong năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - quyền Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa Ảnh: Ngọc Phúc

PV: Thưa bà, 2023 là năm mà cả hệ thống chính trị từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị xã đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra. Xin bà cho biết một số kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua?

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải: Năm 2023, TX.Ninh Hòa cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo được mức tăng trưởng và có sự chuyển biến mạnh mẽ trong một số lĩnh vực. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước được 18.213 tỉ đồng, vượt 1,6% kế hoạch và tăng 14,8% so với năm 2022; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước được 3.238 tỉ đồng, đạt 100,1% kế hoạch và tăng 3,3% cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước thực hiện được 1.541 tỉ đồng, vượt 53% dự toán UBND tỉnh giao và vượt 45% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu cân đối NSNN ước thực hiện được 395,758 tỉ đồng, đạt 96% dự toán và đạt 91% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Lễ hội thuyền hoa và đua thuyền được tổ chức đều đặn qua các năm và được đông đảo người dân TX.Ninh Hòa tham gia, cổ vũ Ảnh: Ngọc Phúc

Đảng bộ, chính quyền TX.Ninh Hòa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để khởi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia như: dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: dự án đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang; dự án kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn, phường Ninh Đa và xã Ninh Phú; dự án Hồ Chà Rang; dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 26 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh; dự án đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch cầu Treo và khơi thông dòng chảy (đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo),…

Công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh hiện đại hóa chính quyền điện tử được các cấp lãnh đạo quan tâm. Thị xã đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường; tổ chức hội nghị ký kết hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND TX.Ninh Hòa và Viettel Khánh Hòa; triển khai công tác xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của thị xã thuộc đề án Xây dựng TX.Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng. UBND các xã, phường đã hoàn thành tốt công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Bộ mặt đô thị TX.Ninh Hòa không ngừng đổi mới và phát triển Ảnh: Ngọc Phúc

Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền thị xã đã có những giải pháp gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo? Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đó là gì, thưa bà?

Thị xã đã tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các kết luận, chỉ thị của UBND tỉnh, Thị ủy về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ban hành chương trình công tác năm 2023, trong đó xác định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết liệt chỉ đạo theo dõi, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường, từ đó có những hướng dẫn kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã còn có những khó khăn. Mặc dù tổng thu NSNN ước thực hiện năm 2023 vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tuy nhiên, thu cân đối NSNN đạt 96% dự toán và đạt 91% chỉ tiêu Nghị quyết, bằng 64% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 2 khoản thu hụt cao: thu lệ phí trước bạ hụt 10.145 triệu đồng; thu thuế thu nhập cá nhân hụt 30.394 triệu đồng; những khoản thu khác có tăng nhưng không đáng kể, không bù đắp được phần hụt thu. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt, theo dõi và đôn đốc tiến độ, tuy nhiên một số dự án vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu.

Nằm ở vị trí phía Nam KKT Vân Phong, TX.Ninh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội Ảnh: Ngọc Phúc

Xin bà cho biết những giải pháp trọng tâm để thị xã bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới?

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23.2.2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 13.4.2023 của Thị ủy, thị xã cũng xác định rõ mục tiêu và đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản của đô thị loại III; tập trung đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn, nâng cấp 3 xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng đạt tiêu chí đô thị loại V; phấn đấu có 7 xã đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính phường, hướng đến định hướng xây dựng TX.Ninh Hòa là đô thị công nghiệp.

Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính, ngân sách. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp; xây dựng, phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Thị xã tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TX.Ninh Hòa đến năm 2040 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trình phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã giai đoạn 2021-2030; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính phường đối với 7 xã: Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Xuân, Ninh Sim và thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025…

Dự báo năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng tôi tin tưởng thị xã sẽ nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến trở thành đô thị công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết 09 đã đề ra.

Xin cám ơn bà!