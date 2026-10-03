Thích thú xem robot hít đất, đánh cờ và vẽ tranh

Tại cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026, sinh viên Khoa Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH FPT, giới thiệu nhiều sản phẩm ứng dụng AI và robot, trong đó có robot dáng người có thể hít đất, nhảy múa, giao tiếp bằng tiếng Việt và cánh tay robot có khả năng đánh cờ, vẽ tranh.



Robot dáng người biết hít đất

Robot dáng người có thể nhảy múa, vẫy tay, bước đi theo khẩu lệnh và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Một trong những sản phẩm thu hút sự chú ý tại sự kiện là robot dáng người được nhóm sinh viên phát triển trên nền tảng phần cứng có sẵn. Phần cứng được mua từ nước ngoài, sau đó nhóm trực tiếp lập trình và tích hợp hệ thống để mở rộng các chức năng.

Nguyễn Xuân Định, sinh viên năm 3 Khoa Trí tuệ nhân tạo, cho biết robot được lập trình để nhận lệnh bằng tiếng Việt thay vì giao diện tiếng Anh mặc định.

Robot có thể thực hiện nhiều động tác như hít đất, giơ tay, đá chân, nhảy theo nhạc và tương tác với người dùng. Hệ thống còn được tích hợp camera để nhận diện khuôn mặt, lưu thông tin và nhận biết người quen.

Robot thực hiện động tác hít đất sau khi nghe khẩu lệnh từ nhóm sinh viên quản lý ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, robot có thể hỏi đáp với người dùng, hỗ trợ một số công việc như hướng dẫn nấu ăn hoặc giải đáp câu hỏi.

Theo Định, mô hình được phát triển ở quy mô nhỏ nhằm giúp sinh viên học tập, nghiên cứu và thử nghiệm các thuật toán điều khiển trước khi áp dụng vào những dòng robot hình người lớn hơn.

Cánh tay robot đánh cờ, vẽ tranh

Một sản phẩm khác gây chú ý là cánh tay robot có khả năng đánh cờ với người chơi và vẽ tranh. Hệ thống kết hợp cánh tay robot, camera cùng các thuật toán xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo.

Các bạn trẻ thích thú đấu cờ vua với cánh tay robot ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với chức năng đánh cờ, camera phía trên bàn cờ ghi nhận vị trí các quân cờ, sau đó truyền dữ liệu cho hệ thống xử lý. Robot phân tích thế cờ, tính toán nước đi và điều khiển cánh tay để di chuyển quân cờ.

Theo nhóm phát triển, robot không chỉ thực hiện thao tác theo dữ liệu có sẵn mà còn phải phân tích diễn biến ván đấu để lựa chọn nước đi.

Hệ thống hiện kết nối với máy tính để xử lý dữ liệu. Nhóm cho biết mô hình đạt khoảng 3.000 Elo (hệ số đánh giá trình độ chơi cờ - PV) tương đương cấp độ đại kiện tướng và đã được đưa vào giao lưu thực tế với người chơi.

Bên cạnh đánh cờ, một cánh tay robot khác tại triển lãm còn có thể vẽ tranh. Từ ảnh chụp người thật, phần mềm phân tích hình ảnh, xác định các đường nét chính trên khuôn mặt rồi tính toán trình tự và tọa độ nét vẽ trước khi truyền lệnh cho robot.

Cánh tay robot đạt hệ số 3.000 Elo tương đương cấp độ đại kiện tướng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nguyễn Anh Tiến, sinh viên năm 3 ngành trí tuệ nhân tạo, cho biết phần cứng mô hình do nhà trường trang bị, còn chương trình điều khiển và các thuật toán xử lý do nhóm sinh viên tự phát triển.

Cánh tay robot có 3 khớp chuyển động, được thiết kế để thực hiện các thao tác với độ chính xác cao. Ngoài những ứng dụng trải nghiệm như vẽ tranh, chơi cờ, nhóm hướng đến việc sử dụng mô hình trong lắp ráp linh kiện điện tử, vi mạch và phục vụ giảng dạy, thực hành.

Cánh tay robot biểu diễn khả năng vẽ tranh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 do Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường ĐH FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức, diễn ra trong 2 ngày (3 - 4.10). Đây là sân chơi để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng và công cụ AI xây dựng các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp phục vụ học tập, đời sống, nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh và cộng đồng.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết chương trình nhằm kết nối chuyên gia, nhà khoa học với các dự án khởi nghiệp của thanh niên. Dịp này, Tỉnh đoàn cũng ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ quan, đơn vị nhằm mở rộng cơ hội kết nối nguồn lực, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.