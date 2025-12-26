Thiện Nhân - Điểm đến du lịch y tế mới của kiều bào và khách quốc tế

Sở hữu hệ thống công nghệ y khoa hiện đại và quy trình khám - tầm soát theo chuẩn quốc tế, Thiện Nhân ngày càng thu hút khách từ Mỹ, Úc, Singapore và các nước châu Âu. Nhiều khách quốc tế đánh giá cao thủ tục đặt lịch thuận tiện, thời gian chờ ngắn, giúp hoàn tất kiểm tra sức khỏe trong thời gian ngắn, thay vì phải chờ đợi nhiều tháng như ở một số quốc gia.

Đặc biệt, với chất lượng tương đương, chi phí tầm soát tại Thiện Nhân chỉ bằng khoảng 1/10 so với Singapore, Hàn Quốc và 1/20 - 1/30 so với Mỹ, Úc, Đức. Lợi thế này giúp nhiều Việt kiều kết hợp kiểm tra sức khỏe định kỳ với du lịch trong nước, tối ưu thời gian và ngân sách. Thực tế, không ít trường hợp đã được phát hiện bệnh lý từ giai đoạn rất sớm, mở ra "thời điểm vàng" cho điều trị, giảm biến chứng và duy trì chất lượng sống.

Chia sẻ trải nghiệm, chị P.N.T.A (sinh sống tại Mỹ) cho biết do chi phí cao và thời gian chờ kéo dài, việc tầm soát ung thư ở nước ngoài gặp nhiều hạn chế. Trong chuyến về Việt Nam, chị lựa chọn Bệnh viện Thiện Nhân thực hiện gói tầm soát ung thư Kim Cương và bất ngờ phát hiện u nhỏ ở màng tủy sống khi chưa có triệu chứng. Theo chị, chất lượng khám và sự đồng hành của đội ngũ y tế là lý do khiến chị duy trì tầm soát định kỳ tại Việt Nam và giới thiệu dịch vụ cho người thân, bạn bè.

Khách Việt kiều và quốc tế từ Mỹ, Úc, Singapore, châu Âu… lựa chọn Thiện Nhân như điểm đến tầm soát sức khỏe tin cậy Ảnh: T.N

Bên cạnh chi phí cạnh tranh, Thiện Nhân tạo khác biệt nhờ năng lực chuyên môn và hệ thống thiết bị hiện đại. Nổi bật là MRI 3.0 Tesla Lumina (Siemens - Đức) tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ chụp toàn thân, phát hiện sớm ung thư và nguy cơ đột quỵ; CT phổ 256 lát cắt Revolution Frontier Gen3 (GE - Mỹ) cho phép đánh giá chính xác các bệnh lý mạch vành, mạch não và tắc mạch phức tạp.

Trung tâm được đầu tư đồng bộ các dòng máy siêu âm cao cấp hàng đầu thế giới như Vivid E95 (GE Healthcare) - chuẩn mực vàng trong siêu âm tim mạch; Voluson Expert 22 (GE) cho sản phụ khoa; Acuson Sequoia (Siemens) với đầu dò DAX xuyên sâu; EPIQ Elite (Philips) phục vụ cả chẩn đoán tổng quát và chuyên sâu. Bên cạnh đó là máy nhũ ảnh 3D Mammomat Inspiration, hệ thống nội soi Pentax EPK-i8020c tích hợp vệ sinh tự động và hệ thống xét nghiệm Cobas® Pure (Roche - Thụy Sĩ) đạt chuẩn quốc tế.

Hệ thống thiết bị hiện đại và AI phân tích hình ảnh giúp Thiện Nhân nâng cao độ chính xác chẩn đoán Ảnh: T.N

Cùng với đó là đội ngũ bác sĩ chuyên môn vững, giao tiếp tiếng Anh tốt, đồng hành xuyên suốt quá trình thăm khám. Toàn bộ kết quả được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu số và PACS, thuận tiện cho việc truy cập, chia sẻ và hội chẩn với bác sĩ ở nước ngoài khi cần.Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách quốc tế, Thiện Nhân xây dựng nhiều gói tầm soát chuyên sâu, trong đó nổi bật là gói tầm soát toàn diện bằng MRI toàn thân, kết hợp gần 100 danh mục kiểm tra. Được xem là "gói Kim Cương" trong du lịch y tế, gói này cho phép khách hoàn tất toàn bộ quy trình chỉ trong 1 ngày, với chi phí khoảng 52 triệu đồng (tương đương 2.000 USD), thấp hơn rất nhiều so với mức 500 - 800 triệu đồng (tương đương 20.000 - 30.000 USD) tại Mỹ hay Singapore.

Với chiến lược đầu tư bài bản về công nghệ, nhân lực và quy trình, Thiện Nhân Healthcare đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch y tế uy tín, góp phần đưa y tế VN đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.