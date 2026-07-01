Thiên nhiên trên chiến tuyến: Khi chim dùng cáp quang làm tổ

Những tổ chim nhỏ bé này, được tìm thấy gần tiền tuyến ở Ukraine, cho thấy cuộc xung đột đang tác động đến đời sống hoang dã ra sao.

Được đan từ cỏ và cáp quang, những tổ chim mỏng manh này đã được quân đội gửi đến Bảo tàng Chiến tranh Kyiv.

Tại các khu vực tiền tuyến của Ukraine, những sợi cáp óng ánh dưới ánh nắng như mạng nhện khổng lồ.

Cáp có thể kéo dài tới 19 km, quấn vào cây cối, trải dài khắp cánh đồng và mái nhà dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.200 km.

Không có gì ngạc nhiên khi các loài chim bắt đầu tận dụng loại dây này để làm tổ - và quân đội đã tìm thấy những tác phẩm đầu tiên.

Những chiếc tổ chim được kết từ các mảnh sợi quang tại bảo tàng ở Kyiv, Ukraine ẢNH: REUTERS

Với bà Yana Hrynko, nhà nghiên cứu cấp cao tại bảo tàng, những tổ chim này cho thấy bản chất của cuộc chiến đang thay đổi. Bà nói: "Theo tôi nhớ thì vào năm 2022 tôi không hề thấy những tổ chim như thế này". 2022 là năm cuộc xung đột bùng nổ.

Cáp quang siêu mỏng được quân đội Ukraine và Nga sử dụng để dẫn đường cho máy bay không người lái (UAV) tấn công, giúp chúng miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu điện tử.

Ukraine đã đổ nhiều nguồn lực vào phát triển UAV tấn công nhằm cân bằng lợi thế của Nga trong chiến tranh quy ước.

Máy bay không người lái hiện chiếm ưu thế trên chiến trường.

Ông Auke-Florian Hiemstra là nhà sinh vật học tại thành phố Leiden, Hà Lan, chuyên nghiên cứu về vật liệu nhân tạo trong tổ chim.

Ông cho biết Ukraine có sự đa dạng phong phú về các loài chim và hiện vẫn chưa rõ những tổ cáp quang này phản ánh điều gì về hệ sinh thái đó.

"Thường thì hơi khó để trả lời tác động của những tổ này lên chim. Một mặt, vật liệu nhân tạo có thể gây hại cho chim. Chim có thể bị vướng vào đó. Có thể tự gây thương tích theo nhiều cách. Tuy nhiên, chim cũng có thể sử dụng vật liệu nhân tạo để làm một tổ thực sự kiên cố. Vì vậy, điều đó cũng có thể có lợi cho chim. Nhưng sự cân bằng đó đối với những tổ cáp quang này sẽ ra sao, tôi chưa chắc chắn. Và vì thế, chúng tôi cũng cần nghiên cứu thêm về những tổ này", ông Hiemstra nói.