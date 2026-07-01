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Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa hành trình SCALP của Pháp
Video Thế giới

Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa hành trình SCALP của Pháp

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Ukraine ngày 29.6 cho biết đang đạt tiến triển trong đàm phán với Pháp về khả năng được cấp phép sản xuất vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.

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