Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa hành trình SCALP của Pháp

Tin liên quan Nga công phá chốt chặn 'vành đai pháo đài' miền đông Ukraine Lực lượng Nga đang dần tiếp cận TP.Kostiantynivka, chốt chặn phía nam của trục phòng thủ quan trọng thường được biết đến với tên gọi "vành đai pháo đài" của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề UKRAINE sản xuất tên lửa Tên lửa tầm xa xung đột Nga-Ukraine
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