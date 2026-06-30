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Nga công phá chốt chặn 'vành đai pháo đài' miền đông Ukraine
Video Thế giới

Nga công phá chốt chặn 'vành đai pháo đài' miền đông Ukraine

La Vi - Vi Trân
Lực lượng Nga đang dần tiếp cận TP.Kostiantynivka, chốt chặn phía nam của trục phòng thủ quan trọng thường được biết đến với tên gọi "vành đai pháo đài" của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

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