‘Thiên thần’ Kaka gây sốt với ảnh bên vợ cũ, vợ mới

Cựu tiền vệ người Brazil Kaka mới đây trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 15 của con gái Isabella. Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là sự xuất hiện của cả vợ cũ Caroline Celico lẫn vợ hiện tại Carol Dias trong cùng khung hình.
Bài đăng được Kaka chia sẻ trên trang cá nhân sở hữu hơn 26 triệu người theo dõi, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều người nhận xét hiếm có gia đình nổi tiếng nào giữ được sự hòa hợp và văn minh sau đổ vỡ hôn nhân như cựu danh thủ người Brazil.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Kaka xuất hiện cạnh con gái Isabella cùng các thành viên trong gia đình. Caroline Celico - vợ cũ của nam cầu thủ - và Carol Dias - người vợ hiện tại - đều góp mặt trong buổi tiệc. Không khí được nhận xét ấm cúng, gần gũi với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết.
Kaka chia sẻ tâm thư đầy cảm xúc gửi con gái
Bên cạnh những hình ảnh gia đình, Kaka còn chia sẻ bài viết đầy cảm xúc dành cho con gái Isabella. Nội dung bài đăng ghi lại hành trình trưởng thành của Isabella suốt 15 năm qua.
Kaka viết: “Đây là một cột mốc rất quan trọng. Dù con vẫn còn rất trẻ, nhưng đã là 15 năm của nhiều câu chuyện, trải nghiệm và cảm xúc”. Cựu cầu thủ cũng nhắc lại hành trình của con gái, từ ngày Isabella chào đời, những bước đi đầu tiên cho đến lần đầu đến trường.
Trong bài viết, Kaka bày tỏ xúc động khi nhớ về những khoảnh khắc đời thường giữa hai cha con. Anh nhắc đến những lần con gái ngồi trên khán đài cổ vũ mình thi đấu, những buổi trò chuyện trước giờ đi ngủ, các bữa ăn gia đình hay những tiếng cười trong cuộc sống thường nhật.
Cựu danh thủ người Brazil cũng không giấu được cảm xúc khi nhắc tới những khoảng thời gian khó khăn. Anh viết về “mỗi lần chia tay ở sân bay Orlando”, khi cả gia đình chưa biết chính xác bao giờ mới gặp lại nhau.
Ở phần cuối bài đăng, Kaka gửi nhiều lời chúc và cầu nguyện cho tương lai của con gái. Anh mong Isabella biết trân trọng giá trị của bản thân và sống tích cực.
Loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho cách ứng xử văn minh của Kaka, Caroline Celico và Carol Dias khi cùng xuất hiện thoải mái trong dịp đặc biệt của con gái.
Kaka và Caroline Celico từng được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng của bóng đá Brazil. Hai người kết hôn năm 2005, thời điểm Kaka đang ở đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo AC Milan. Sau khoảng 10 năm chung sống và có hai con, cả hai xác nhận ly hôn vào năm 2015.
Dù chia tay, Kaka và Caroline nhiều lần khẳng định họ vẫn duy trì mối quan hệ tích cực để cùng chăm sóc con cái. Trong nhiều dịp đặc biệt, hai người vẫn xuất hiện chung bên các con khiến công chúng chú ý.
Năm 2019, Kaka kết hôn với người mẫu Carol Dias. Từ khi lập gia đình mới, cựu tiền vệ sinh năm 1982 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên vợ và các con trên mạng xã hội. Carol Dias cũng được nhận xét có mối quan hệ gần gũi với các con riêng của chồng.
Sau khi giải nghệ, Kaka vẫn giữ sức hút lớn với người hâm mộ toàn cầu nhờ hình ảnh ít tai tiếng và đời tư kín tiếng. Anh từng giành Quả bóng vàng năm 2007, vô địch FIFA World Cup cùng tuyển Brazil và được nhiều khán giả gọi là "thiên thần sân cỏ".
