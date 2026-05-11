‘Thiên thần’ Kaka gây sốt với ảnh bên vợ cũ, vợ mới

Cựu tiền vệ người Brazil Kaka mới đây trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 15 của con gái Isabella. Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là sự xuất hiện của cả vợ cũ Caroline Celico lẫn vợ hiện tại Carol Dias trong cùng khung hình.

Bài đăng được Kaka chia sẻ trên trang cá nhân sở hữu hơn 26 triệu người theo dõi, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều người nhận xét hiếm có gia đình nổi tiếng nào giữ được sự hòa hợp và văn minh sau đổ vỡ hôn nhân như cựu danh thủ người Brazil.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Kaka xuất hiện cạnh con gái Isabella cùng các thành viên trong gia đình. Caroline Celico - vợ cũ của nam cầu thủ - và Carol Dias - người vợ hiện tại - đều góp mặt trong buổi tiệc. Không khí được nhận xét ấm cúng, gần gũi với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết.

Isabella (giữa) chụp ảnh cùng gia đình của bố Kaka cùng mẹ kế Carol Dias, gia đình mẹ ruột Caroline Celico - dượng Eduardo Scarpa và các anh em Ảnh: INSTAGRAM KAKA

Kaka chia sẻ tâm thư đầy cảm xúc gửi con gái

Bên cạnh những hình ảnh gia đình, Kaka còn chia sẻ bài viết đầy cảm xúc dành cho con gái Isabella. Nội dung bài đăng ghi lại hành trình trưởng thành của Isabella suốt 15 năm qua.