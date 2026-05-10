Cuộc sống hiện tại của vợ cũ Tom Cruise ở tuổi U.50

Mới đây, ống kính paparazzi bắt gặp Katie Holmes thong thả dạo phố tại New York. Khác với vẻ lộng lẫy trên thảm đỏ, Joey Potter của series Dawson's Creek đình đám một thời chọn phong cách tối giản với áo sơ mi họa tiết phối cùng quần jeans ống rộng và kính râm thời thượng. Dù ăn mặc giản dị, ngôi sao 47 tuổi vẫn toát lên vẻ rạng rỡ với làn da khỏe khoắn, dường như không hề thay đổi so với những ngày đầu gia nhập làng giải trí hơn 20 năm trước.

Katie Holmes chia sẻ với People rằng niềm vui của cô đến từ bên trong. Nữ diễn viên cho biết cô đón nhận tuổi tác với lòng biết ơn và không quá lệ thuộc vào mỹ phẩm. Thậm chí, cô thường xuyên để mặt mộc khi ra phố để làn da được "thở".

Katie Holmes sẽ ra mắt phim mới Happy Hours tại lễ kỷ niệm 25 năm Liên hoan Phim Tribeca vào ngày 6.6.2026. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp đầy mong đợi của cô và Joshua Jackson sau hơn hai thập niên ẢNH: INSTAGRAM @KATIE HOLMES

Tuy nhiên, vẻ ngoài không nếp nhăn của cô cũng khiến không ít người hâm mộ đặt nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ. Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều khán giả phải thốt lên: "Sao cô ấy trông như mới ngoài 20 vậy? Katie đang sở hữu nước trường sinh bất lão sao?".

Giải mã về điều này, các chuyên gia thẩm mỹ nhận định Katie có thể đã sử dụng các phương pháp trẻ hóa da ít xâm lấn như mài da vi điểm (microdermabrasion) hoặc cấp ẩm chuyên sâu bằng axit hyaluronic để duy trì độ đàn hồi. Về phía Katie Holmes, cô tiết lộ bí quyết đơn giản hơn: "Việc đầu tiên tôi làm mỗi sáng là uống khoảng một lít nước và duy trì thói quen dùng kem dưỡng ẩm suốt nhiều năm qua".

Cuộc sống hiện tại của vợ cũ Tom Cruise

Không chỉ gây chú ý về nhan sắc, sự nghiệp của Katie Holmes đang có những bước tiến mới đầy thú vị. Theo các trang tin như HOLA! và Parade, Katie sắp ra mắt tác phẩm đạo diễn thứ tư mang tên Happy Hours tại Liên hoan phim Tribeca vào ngày 6.6 tới.

Điều khiến công chúng xôn xao chính là sự góp mặt của Joshua Jackson – bạn diễn và cũng là "mối tình đầu" của cô thời đóng Dawson's Creek. Đây là màn tái hợp sau hơn hai thập niên, khiến cộng đồng mạng dậy sóng với tin đồn "phim giả tình thật". Trên trang cá nhân, Katie không ngần ngại bày tỏ sự phấn khích: "Được làm việc với Josh một lần nữa quả là một giấc mơ". Nhiều người hâm mộ đang tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi khi cả hai hiện đều đang trong tình trạng độc thân.

Dù bận rộn với các dự án nghệ thuật, Katie Holmes vẫn dành ưu tiên số một cho con gái Suri Cruise. Suri hiện là sinh viên năm 2 tại Đại học Carnegie Mellon danh tiếng ở Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế. Nữ sinh viên năm 2 sinh hoạt tại ký túc xá của trường, luôn tranh thủ về thăm mẹ vào các kỳ nghỉ quan trọng trong năm.

Kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012, minh tinh Katie Holmes đã một mình nuôi dạy Suri, đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Katie Holmes từng chia sẻ với Town & Country về cảm giác trống trải khi con rời tổ ấm: "Tôi tự hào về con gái mình. Tất nhiên tôi sẽ nhớ sự gần gũi mỗi ngày, nhưng tôi hạnh phúc khi thấy con tự tin bước đi trên đôi chân mình".

Suri không chỉ thừa hưởng nét đẹp thanh tú từ mẹ mà còn bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Theo Page Six, Suri Cruise trông giống hệt Katie Holmes và là bản sao hoàn hảo của người mẹ minh tinh từ chiều cao, vóc dáng cho tới phong cách ăn mặc. Bên cạnh đó, cô tham gia góp giọng và hỗ trợ sản xuất trong các dự án phim của mẹ như Alone Together và Rare Objects. Hình ảnh hai mẹ con dạo phố New York với phong cách thời trang đồng điệu luôn là tâm điểm của truyền thông.

Ở tuổi 47, Katie Holmes chọn lối sống kín tiếng, tránh xa sự săn đón của truyền thông để bảo vệ sự riêng tư của hai mẹ con. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn tạo ra một môi trường an toàn và bình yên nhất cho Suri.