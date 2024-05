'Thiên thần nhỏ của tôi' có gì mới khi tái diễn?

Sau đúng 5 năm, cũng là theo yêu cầu của đông đảo khán giả trong sự "nở rộ" của kịch thiếu nhi tại các sân khấu kịch nói ở TP.HCM, sân khấu Hồng Hạc quyết định tái diễn vở Thiên thần nhỏ của tôi do đạo diễn - biên kịch Việt Linh chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.



Thiên thần nhỏ của tôi là sản phẩm "đặc biệt" nhất của sân khấu Hồng Hạc nếu tính theo "biến thiên" thế sự của nội dung tác phẩm, cũng như trong tổ chức thực hiện. Bản dựng sân khấu Thiên thần nhỏ của tôi đầu tiên năm 2016 do đạo diễn Lan Phương đảm trách với bé Hà My, Trọng Khang thủ vai Hồng Hoa, Kha khi nhỏ đã tạo nên cảm tình lớn nơi người xem.

Thiên thần nhỏ của tôi là câu chuyện tuổi thơ trong trẻo, đượm buồn của đôi bạn Kha - Hồng Hoa. Gặp gỡ một thời gian, Kha phải chia tay cô bạn Hồng Hoa, để lại một khoảng trống khó nói thành lời...

Bản dựng mới Thiên thần nhỏ của tôi tại sân khấu Hồng Hạc hứa hẹn sẽ lại là món quà mà sân khấu dành tặng khán giả dịp hè HỒNG HẠC

Từ nhiều thay đổi, trong đó có việc các bé lớn nhanh khỏi nhân vật, bản dựng 2 năm sau đó do đạo diễn Việt Linh - Võ Cẩm Tiên điều phối cũng được đón nhận rộng rãi. Hồng Hoa được thay thế bằng bé Ngân Chi, Kha được hóa thân lần lượt bởi bé Gia Bảo, Thuận Phát, Minh Nhựt. Cùng với "gia đình" Hồng Hạc, các diễn viên nhí đã lao động xuất sắc trong nhiều buổi diễn, cho đến khi đành phải chia tay vì… quá lớn so với nhân vật. Đó là đặc điểm đáng yêu lẫn đáng tiếc, một thực trạng khó khăn của kịch thiếu nhi do chính các em thiếu nhi thủ vai.



So với buổi diễn cuối năm 2019, lần trở lại này, Thiên thần nhỏ của tôi có 3 diễn viên mới thủ vai. Đó là bé An Nhiên 6 tuổi trong vai Hồng Hoa, Trọng Minh 7 tuổi trong vai Kha và Gia Khánh 8 tuổi trong vai Khánh. Các bé đã và đang nỗ lực tập luyện để không làm phụ lòng khán giả.

Tin vui với người xem kịch là nhiều nghệ sĩ tên tuổi đồng ý tham gia cùng các bé trong lần tái diễn này, như "Chuông vàng vọng cổ" Võ Minh Lâm, diễn viên Lê Hồng Thắm, Lê Chi Na, Kỳ Thảo… Với sự hội ngộ hai lớp diễn viên, Thiên thần nhỏ của tôi hứa hẹn sẽ lại là món quà đặc biệt của sân khấu Hồng Hạc dành cho khán giả trong dịp hè 2024.

Trong lần tái diễn Thiên thần nhỏ của tôi năm nay, sân khấu Hồng Hạc giảm giá vé 50% cho học sinh, sinh viên; giảm 30% giá vé cho lực lượng y tế, giáo dục.