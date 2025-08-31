Thiết bị cầm tay giúp chẩn đoán bệnh cho cây trồng

Các thành viên tham gia dự án thiết bị cầm tay, gồm Trần Anh Khôi, Trần Hải Dương, Đỗ Quang Minh, Đinh Đăng Khoa, Lê Bá Khánh. Đồng hành và trực tiếp hướng dẫn nhóm là thầy Trần Quang Nhu, giảng viên ngành điện - máy tính, Trường ĐH Việt Đức.

Nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn Trần Quang Nhu tại vòng bán kết AIoT Developer InnoWorks 2025 ẢNH: THANH NHI

Trần Anh Khôi, trưởng nhóm dự án, cho biết thiết bị cầm tay được nhóm phát triển nhằm giúp bà con nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cả những người làm nghiên cứu môi trường theo dõi sức khỏe cây trồng. Thiết bị có thể nhận biết sớm dấu hiệu sâu bệnh, đưa ra cảnh báo và gợi ý cách xử lý kịp thời.

"Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào máy giúp phân tích các dữ liệu đã được học từ cây khỏe mạnh để báo trước nguy cơ bệnh, so sánh các vườn lân cận, cảnh báo khi có dịch bệnh trong khu vực, hỗ trợ bà con xử lý kịp thời, hạn chế dùng chất có hại cho cây. Thiết bị được nhóm thiết kế nhỏ gọn, bà con có thể mang theo khi ra đồng, hoặc gắn lên máy bay không người lái để kiểm tra trên diện tích rộng", Khôi giải thích.

Phân tích thêm về thiết bị, Khôi cho biết máy được cài đặt theo ngôn ngữ tiếng Việt nên người nông dân rất dễ thao tác. Bộ máy còn được tích hợp hai camera, một thường và một hồng ngoại để chụp lá cây. Chỉ trong vài giây kích hoạt, thiết bị sẽ tự động tính toán chỉ số sức khỏe của cây (NDVI) trên màn hình, qua đó đánh giá sức khỏe của cây trồng.

Trước thắc mắc làm sao thiết bị có thể kiểm tra bao quát toàn bộ khu vực canh tác, Khôi nói: "Thiết bị được tích hợp hệ thống định vị GPS với khoảng cách từ 0 - 5 m. Nhờ đó, nhóm có thể xác định chính xác tọa độ của từng thửa ruộng, gắn dữ liệu lên bản đồ và từ đó theo dõi chi tiết tình trạng cây trồng trong từng khu vực cụ thể".

Phiên bản mô phỏng thiết bị cầm tay chẩn đoán sức khỏe cây trồng của nhóm ẢNH: THANH NHI

Theo thầy Trần Quang Nhu, giá trị mà sản phẩm hướng đến là hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong việc phát hiện sớm sâu bệnh, đưa ra cảnh báo kịp thời để xử lý vấn đề hiệu quả, nhanh chóng. "Về chi phí phần cứng của thiết bị sẽ có giá dao động từ 5 - 6 triệu đồng, nếu tính cả phần mềm và các gói hỗ trợ thì tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng", thầy Nhu cho biết.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số Trường ĐH Bình Dương, cho biết: "Sản phẩm của nhóm rất thiết thực, đúng với nhu cầu sản xuất nông nghiệp hiện nay. Trong lúc công nghệ AI ngày càng phổ biến, việc kết hợp công nghệ vào nông nghiệp có thể giúp bà con theo dõi cây trồng dễ dàng, phát hiện sớm sâu bệnh và nâng cao năng suất. Điều này càng quan trọng với nước ta vì diện tích đất nông nghiệp rất lớn, nếu có công cụ hỗ trợ kịp thời thì bà con sẽ đỡ vất vả và năng suất cũng ổn định hơn".

Với những ưu điểm đầy tiềm năng, sản phẩm của nhóm đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Phát triển ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025" do Trường ĐH Việt Đức phối hợp cùng Tập đoàn Advantech tổ chức. Cuộc thi năm nay tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm là sản xuất thông minh và năng lượng - môi trường.



